Vacaciones de invierno en Las Grutas: Poco movimiento, pero expectativa por el próximo feriado

Las vacaciones que culminaron no depararon mucho movimiento en Las Grutas, aunque la presencia anticipada de algunos contingentes fue un excelente indicador para el destino, que tiene como desafío ser una opción posible más allá del verano.

“Como dato alentador este año tuvimos tres contingentes (dos que ya pasaron y uno que arribará los primeros días de agosto), cuándo otras veces ese público llega recién entre fines del invierno e inicios de la primavera” relató Walter Zonco, un prestador hotelero que también posee una empresa de excursiones.

Justamente, la posibilidad de ofrecerles a esos visitantes alternativas de paseos es clave para el empresario. “Podemos cerrar acuerdos con firmas de viajes porque al grupo se les brindan actividades distintas cada día, desde visitas a las Salinas del Gualicho hasta recorridas hacia Fuerte Argentino o propuestas embarcadas” subrayó el prestador.

“Lo que ocurre en el balneario es que, más allá de que se potencia la llegada de gente desde la Provincia, en invierno la mayoría de los comerciantes no abren sus puertas, y la peatonal se encuentra desolada. Por eso el que llega no tiene mucho para hacer ni para recorrer, y eso acota la duración de las estadías” argumentó Zonco.

Su planteo coincide con el de muchos prestadores, que, días atrás, en una reunión que mantuvieron con la ministra de turismo Martha Vélez hablaron de la necesidad de quebrar esta tendencia buscando salidas para alentar al comercio.

“Las exenciones impositivas o reducciones de tasas podrían ser incentivos para potenciar la apertura en temporada baja. Porque si no seguiremos girando en torno al dilema del huevo o la gallina. Es decir, el razonamiento seguiría siendo ‘no abrimos porque no hay un gran flujo de gente’, pero justamente la cantidad de turistas no crece si al llegar no encuentran actividad” puntualizó el hombre.

Una idea similar planteó Carlos Rivas, uno de los referentes de la asociación de extrahoteleros, que es la que nuclea a los dueños de departamentos y complejos. “Se vio algo de movimiento, pero muy poco. Sería bueno que la temporada baja se fomentara con otros respaldos y estímulos” dijo.

La expectativa, ahora, está puesta en el fín de semana largo de agosto, que se dará entre el 13 y el 15. “Por ahora tenemos consultas, y ése es un buen comienzo” aseguró Rivas. Mientras que Zonco expresó que “tenemos comprometido un contingente para esa época”.

Ese feriado se verá potenciado, además, por una serie de eventos que enmarcarán el lanzamiento de la temporada de avistaje embarcado de ballenas y otros mamíferos marinos. La Provincia y el municipio ya adelantaron algunas de las propuestas, que incluirán una feria gastronómica y un torneo de pesca.

En relación a la temporada de avistaje, aunque se lanzará para esas fechas en realidad su inicio se fijó para la última semana de agosto, y se extenderá hasta el 31 de octubre inclusive.

Las veredas de la peatonal, detonadas

Pozos, baldosas rotas y levantadas. Tramos completos llenos de cráteres que son imposibles de sortear. Ésa es la imagen que muestra gran parte de la peatonal de Las Grutas.

El tema preocupa porque los que llegan al destino se encuentran con esa postal, y el deterioro en el área más céntrica es una pésima publicidad.

El año pasado se renovaron algunos baldosones del tradicional recorrido, pero el resto quedó igual y ahora su estado es desolador. Sobre todo en los lugares más convocantes, como los que se extienden por la zona donde se ubica la fuente de los delfines, la casa de la cultura del Bicentenario y la oficina de informes turísticos.

Hasta ahora, pese a las quejas que despierta la falta de mantenimiento de esos lugares claves, la municipalidad no anunció ningún tipo de acciones de reparación. Y vecinos y turistas deben redoblar los cuidados, para que el paseo por la peatonal no se convierta en una suerte de carrera de obstáculos, donde lo más probable sea acabar lastimándose o tropezándose.