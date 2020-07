Murió Gady Pampillón, exguitarrista del grupo La Torre

Gady Pampillón, guitarrista reconocido por tocar en bandas como La Torre, Alakrán y Tarzen, entre otras, murió a los 58 años a causa de un cáncer.

El año pasado, según contó en una publicación en sus redes sociales, se le había detectado la enfermedad, un año y medio después de dos falsos diagnósticos negativos en el Hospital Evita, de Lanús, que hicieron que su estado empeorara por falta de tratamiento.

Según el músico, le habían realizado por la inflamación de un ganglio en el cuello con resultado negativo. "El estado calamitoso del Hospital Evita, la mugre, el desabastecimiento y las muchas desprolijidades de todo tipo que he visto y vivido en carne propia me llevaron a hacerme atender al Hospital Ángel Roffo, en donde a primera vista y casi intuitivamente se me diagnosticó cáncer maligno en la primera consulta", describió Gady Pampillón.

En marzo, el guitarrista publicó que la quimioterapia que se estaba haciendo no le daba resultado y que necesitaba de un costoso tratamiento: “Los síntomas negativos de mi enfermedad han vuelto a aparecer, y mi estado de salud ha empeorado considerablemente... y empeorará aún más, si la burocracia del Estado me sigue negando la droga nueva, que estoy necesitando, que es Pembrolizumab 200 mg EV”, arrancó Gady Pampillón en su mensaje.

Pampillón había nacido en Valentín Alsina y se destacó en los '80 en el ambiente del rock y el blues. Junto al exintegrante de Rata Blanca Mario Ian formó en 1983 el grupo Alakrán, al que abandonó en 1985, cuando surgió la posibilidad de reemplazar a Carlos García López en La Torre.