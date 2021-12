Nación advirtió que la resolución del conflicto por Portezuelo del Viento no será «inmediata»

La confirmación del nuevo estudio de impacto ambiental para la represa Portezuelo del Viento tiene sabor a victoria para La Pampa. El gobierno pampeano ganó una pulseada clave a Mendoza que era la única provincia en contra de sumar un informe ambiental del proyecto que pretende controlar el caudal de río Colorado y que se construirá en Malargüe donde confluyen los ríos Grande y Barrancas que le dan vida al Colorado.



Son cinco provincias las que tienen injerencia en este proyecto, además de las mencionadas; Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Días atrás, el gobierno nacional resolvió, como lo había votado la mayoría, incluir un nuevo estudio de impacto ambiental que había solicitado La Pampa con el argumento que el original no contaba con análisis integral de toda la cuenca.

El año pasado en un encuentro del que participaron los gobernadores de las cinco provincias que conforman el Coirco se intentó llegar a un acuerdo sobre este punto que mantiene la obra en suspenso, entre otras variables. En esa oportunidad todas las provincias apoyaron la idea de un nuevo estudio ambiental salvo Mendoza.

El por entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero en su primer informe en el Senado, el jefe de aseguró que Nación evaluaría si acepta el pedido de La Pampa. Agregó que si bien la obra era “importante” debían cumplirse con todas las normativas algo que, según La Pampa, no contempla el actual estudio.

La reunión se desarrolló en junio, en plena pandemia, en la cual la propuesta pampeana se sometió a votación; fue 4 a 1 a favor. Tras el encuentro el gobierno nacional impulsó un tiempo de consenso, pero las diferencias entre pampeanos y mendocinos no se limaron y por eso el gobierno decidió que habrá un nuevo estudio pero que no será en lo inmediato. Mientras tanto, Mendoza sigue recibiendo fondos para la mega obra que tiene un presupuesto de 1.023 millones de dólares.

Fue la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, confirmó que se hará un informe y evaluó que el conflicto entre Mendoza y las provincias aguas abajo del Colorado «no será un tema resolución inmediata».

Tras ser consultado por medios regionales, la funcionaria indicó que: “El ministro De Pedro está muy involucrado en el tema. Es una obra de alto impacto para varias provincias y hay una cuestión legal muy difícil y que data de muchos años. La problemática del agua, como recurso para ampliar la frontera productiva, surge en muchas provincias».

Destacó que la pelea por el agua de los ríos de la cuenca no será ni simple ni breve: «El diferendo preocupa y se está trabajando. Aún no tiene resolución. Hay un estudio de impacto ambiental realizado por Mendoza que ha sido objetado por los gobiernos de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Se va a realizar otro estudio de impacto ambiental y se avanzará en las negociaciones, pero no será un tema resolución inmediata», indicó la funcionaria.