Nadal: ''a esta altura, firmo que se juegue Australia en 2021''

Rafael Nadal dio una nota con el diario El País de España y dejó varias frases en medio de la pandemia por coronavirus, que afectó sensiblemente la vida de todo el mundo. Su deporte, el tenis, está parado como el resto de las actividades masivas.

“Veo perdido todo el año para el mundo del tenis. No creo que vuelva a las pistas en 2020, desgraciadamente. Ahora mismo ya firmo que se dispute el Open de Australia 2021, es lo que me preocupa en estos momentos”, afirmó el ex número uno del mundo.

“Nadie podía esperarse esto, nos ha superado a todos. Considero que ha habido un error por parte de los dirigentes porque debían tomar medidas preventivas. Creo que todos debemos reconocer nuestros errores porque nos humaniza”, criticó.

Cabe recordar que Wimbledon quedó suspendido y Roland Garros se postergó para el 20 de septiembre aunque en este contexto está cerca de seguir ese camino.

Además, el US Open, con fecha prevista para finales de agosto, aún no sufrió ninguna modificación, así como tampoco la confirmación de su celebración.

"Cualquier mensaje se politiza y hay gente que se siente atacada. Yo soy un ciudadano más, pago mis impuestos y tengo derecho a opinar. Todos tenemos que ser solidarios, reinventarnos y proyectar confianza hacia el exterior porque si no, vamos a sufrir muchísimo", reconoció Nadal.