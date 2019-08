Natapof se reunió con Fernández y se fue con su apoyo para Bariloche

El postulante a la intendencia del Frente de Todos en Bariloche, Daniel Natapof se reunió ayer con el candidato presidencial de esa fuerza, Alberto Fernández. El encuentro cumplió con el objetivo prioritario, pues el barilochense logró el público respaldo del referente nacional para la elección municipal del 1° de setiembre.

El contacto, realizado en las oficinas de Fernández, incluyó a otros tres candidatos de Neuquén, Marcelo Zuñiga; de Mar del Plata, Fernanda Raverta y Bahía Blanca, Federico Susbielles. Existió un repaso y expectativas electorales de cada ciudad.

Natapof se retiró con el apoyo del triunfador nacional del domingo. Un video difundido también alude a un compromiso que estará pronto en Bariloche. No he ido todavía, me debo una visita”, resaltó Fernández, expresando su agradecimiento por el respaldo logrado en esa ciudad.

De sus interlocutores, Natapof es el primero que afrontará el desafio municipal, con la votación el primer día de setiembre. Luego, el 22 de setiembre, Zuñiga asumirá lo propio en la ciudad de Neuquén. En ambas ciudades, el Frente de Todos fue vencedor en las Primarias del domingo. En cambio, Raverta y Susbielles fueron segundos, detrás de Juntos por el Cambio, y sus elecciones serán con la presidencial del 27 de octubre próximo.

En Facebook, el candidato barilochense difundió el video y las fotos con Fernández, reafirmando que “estamos convencidos de que el rumbo de los argentinos va a cambiar y nuestro país se va a poner de pie nuevamente a partir del 10 de diciembre; con Todos”.