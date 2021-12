Navidad en la calle: vivió más de 40 años en una casa y lo van a desalojar

Rolando González hace más de 40 años que vive en una casa ubicada en Las Heras al 1300 de Roca pero esta Navidad la tendrá que pasar en la calle.

El hombre contó que la Justicia dictaminó que debe desalojar esa vivienda el 24 de este mes. González que tiene 69 años, camina con muletas por una lesión en un pie y no sabe a dónde va ir a vivir.

“Vendí un terreno para pagar esta propiedad a media con quien era mi pareja. Todo lo pusimos a su nombre. Ella falleció hace un año y ahora su hijo reclama la casa y la Justicia ordenó el desalojo”, dijo González.

El vecino tampoco cuenta con documento de identidad ya que cuando lo fue a renovar le dijeron que había un número irregular.

“Hace un año y medio estoy sin documento. Cuando fui a renovarlo dijeron que había un número de más y estoy a la espera de un certificado de nacimiento de Caucete, San Juan”, mencionó.

El hombre hace cuatro años tiene una lesión en un pie y no puede trabajar por sus propios medios. Foto Juan Thomes.

Además de que se quedará sin casa, no puede trabajar por sus propios medios arreglando heladeras y lavarropas por la lesión que tiene en su pie. “Me fracturé, me operaron y quedaron mal los clavos. Tienen que intervenirme quirúrgicamente. Hace cuatro años estoy así”, se lamentó.

González contó que recibe una ayuda municipal de $4.000 con la cual paga los servicios. Además una iglesia evangélica lo ayuda con comestibles.

Pero su gran angustia es no saber dónde vivirá cuando se quede sin la casa en la que pasó más de la mitad de su vida.

“Con mi trabajo construí este taller y también hice el otro departamento”, señaló.

El hombre dijo que no quiere deprimirse y que espera en Dios una solución.

“Dejé todo esto en las manos de Dios, me irán a sacar las cosas afuera, no sé. Es complicada mi situación, no quiero hacerme mala sangre”, expresó.

La orden de desalojo debe cumplirse un día antes de Navidad que suele ser una fecha de esperanza pero en su caso solo hay preocupación e incertidumbre.