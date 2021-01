El periodista Nelson Castro confirmó que tiene coronavirus. "Quiero contarles que el hisopado me dio positivo. Me siento bien y estoy en casa recuperándome. No dejemos de cuidarnos", señaló en su cuenta de Twitter.

Castro, de 65 años, había sido noticia días atrás por un comentario sobre la vacuna rusa Sputnik V que adquirió el gobierno. Había asegurado que las dudas son fundadas debido a que fue utilizada "como un elemento de propaganda".

"La información que viene de Rusia es sesgada e incompleta y este es el motivo, no de mis dudas, sino de las del mundo científico en general, razón por lo cual no será utilizada en Europa y en los Estados Unidos", había declarado en diciembre.

¡¡¡No dejemos de cuidarnos!!!! — Nelson Castro (@nelsonalcastro) January 10, 2021