Neuquén fue declarada con riesgo epidemiológico alto, ¿Qué significa?

Neuquén capital se entró en la "zona roja" según el último semáforo de evaluación de riesgo epidemiológico que realiza Nación. Según este relevamiento, la mayoría de los departamentos de la provincia se encuentran bajo riesgo epidemiológico alto y medio, mientras que solo cuatro de los 16 mantienen el índice bajo. Ayer se informó que se detectó el primer caso de la variante Manaos y 305 nuevos contagios de coronavirus, lo que elevó a 2.055 los activos. Según el decreto de Nación se invita a que los Gobiernos provinciales apliquen las restricciones previstas en el mismo para los sectores en rojo.

La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, explicó que en Argentina hay "una circulación cada vez más importante de nuevas variantes, y a diferencia de lo ocurrido el año pasado, si bien el AMBA tiene una velocidad muy importante y es el epicentro, está creciendo de manera exponencial en la gran mayoría del país". Detalló que todos los grandes aglomerados urbanos están con aumento exponencial de casos y que, durante las dos últimas semanas, se duplicó la cantidad de los departamentos de más de 40 mil habitantes que se encuentran en alto riesgo epidemiológico: "hoy ya tenemos el 75% de los departamentos del país".

En el caso de Neuquén, los departamentos en rojo son Confluencia, Añelo, Zapala, Los Lagos y Ñorquín. Los que están con índice de riesgo medio, son Minas, Chos Malal, Pehuenches, Picún Leufú, Aluminé, Huiliches y Lácar. Solo mantienen en verde Picunches, Loncopué, Catan Lil y Collón Curá.

Para determinar qué color se le asigna a cada departamento se tienen en cuenta varios indicadores: la incidencia de casos en los últimos 14 días, el número de casos cada 100 mil habitantes y la razón de casos, es decir los casos de las últimas 2 semanas comparado con los casos en las 2 semanas anteriores.

En riesgo alto (rojo) se consideran los departamentos con una razón de 1,2 o mayor y con más de 149 casos cada 100.000 habitantes, pero hay una consideración especial en poblaciones chicas y que hayan presentado menos de 50 casos en 1 días. En riesgo medio (amarillo) se incluyen los departamentos con una razón de 0,8 a 1,19 y una incidencia de 50 a 149.

Cuando un departamento entra en la zona roja, la gobernación tiene la potestad de aplicar el decreto nacional que aplica medidas sanitarias y restricciones para tratar de contener los contagios. Esto incluye la suspensión de reuniones sociales en ámbitos privados y de hasta 20 personas en los públicos, transporte público solo para esenciales, restricción de circulación entre la medianoche y la seis. También determina el cierre de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.

En la provincia, solo Cutral Co se sumó a las medidas que decretó Nación hasta fin de mes. Sin embargo, a nivel general hay preocupación de los comerciantes por la posible aplicación de restricciones y hubo manifestaciones para advertir que no las acatarán. Desde el Municipio capitalino aseguraron que no cerrarán los comercios si crece la curva de contagios en la ciudad.

El mapa del riesgo epidemiológico en el país: