Neuquén: por qué hoy es un gran día para el chef Cristian Dietrich

Cómo que ha corrido este hombre las últimas semanas... tremendo... está agotado y muy pero muy feliz.

Es que hoy miércoles (27/10/21) el Hotel Comahue celebra su reapertura, en pleno centro de la capital neuquina. Una fiesta, todo un evento que el mundo de la gastronomía y la hotelería patagónica celebra. Y en esto, Cristian Dietrich (38) tiene mucho que ver. “Cerramos 18 meses por la pandemia. Y hoy poner en marcha nuestros dos restaurantes, Viento Sur y 1904, me genera una ansiedad grande por la expectativa que vivimos tanto en el hotel como los restaurantes”, comenta el chef ejecutivo de ambas cocinas.

Cristian Dietrich, feliz y expectante: hoy se pone en marcha la cocina de dos restaurantes en el Hotel Comahue.

“La cocina que hoy hago busca la simplicidad y mucho el sabor. Me gusta jugar mucho con nuestros productos locales y tomar cosas que también hacen afuera; quiero que el comensal sepa cuando lea la carta qué es lo que va a comer y no que tenga que estar preguntando al mozo "qué es esto que dice acá”, comparte con Yo Como en las horas previas a este miércoles de primavera calurosa.

Cuando logra relajarse entre instrucciones y órdenes que van y vienen Cristian recuerda aquellos tiempos iniciales en que “combinaba y agregaba ingredientes que no quedaban para nada bien... pero bueno, el tiempo y la experiencia me fue enseñando que no todos los productos se llevan bien con otros. Por suerte tuve gente que enseñó a entender la cocina”, afirma.

Con 20 años de trayectoria Cristian Dietrich admite que todo el tiempo está aprendiendo algo nuevo. "La gastronomía tiene esto de demandar explorarla e innovarla", afirma.

Nació en Regina y cuando tenía 4 años su familia se trasladó a vivir a Roca. Y a los 18 ya se asentó en Neuquén. “Hace 13 que estoy en pareja y tenemos un hijo de 8 años; ambos son los pilares fundamentales en lo que fue y es mi carrera”, subraya. Tiene pocos amigos a quienes les cocina cuando se juntan porque “es mi modo de descansar y relajarme”. Sus colegas lo quieren y admiran: “es de muy buena madera” dijeron algunos chefs a Yo Como. Esto es fácil de constatar cuando va a ferias y festivales a participar, ocasiones ideales para el abrazo y el compartir la cocina y el oficio.

Estudió gastronomía acá en Neuquén, un aprendizaje que no abandonó nunca en estos 20 años de trayectoria.

“Estuve siempre por la zona. Me tocó trabajar en su mejor momento en los catering más grandes Neuquén: aprendés mucho en los eventos grandes. Tuve la suerte de armar el primer foodhall del país que fue muy importante para mí. Este año me tocó hacerme cargo de La Bourgogne, el restaurante del hotel Costa Galana en Mar del Plata y esta es mi segunda vez que tengo la oportunidad de dirigir las cocinas del Hotel Comahue”.

Su familia: "ellos dos son mis pilares. Soy gracias a mi pareja y mi hijo", entusiasma Cristian Dietrich.

¿De dónde viene el gusto por la cocina? “La verdad es que no tengo a nadie gastronómico en la familia. Pero puedo decir que tengo la suerte de tener a mi mamá que era una persona que siempre nos cocinaba muy rico... quizás de ahí o bien de mi papá que todos los domingos nos hacía asado o pollo al disco..sí, puede ser que esto me haya marcado”, razona. Por entonces, cuando se perfilaba para esto que hoy es le gustaba ver mucho los canales de cocina que en esa época estaba recién arrancando. “Miraba los programas del Gato Dumas, Arguiñano... y a mi mamá (se ríe), más que nada cuando nos preparaba tortas de zapallo, o alguna comida que me gustaba. Nunca pensando que quería ser como ellos o hacer ese tipo de cocina. No tenía esa fantasía o esos sueños. Y con los años termino referenciándome en muchos. Hoy me gusta mucho ver lo que hace Mauro Colagreco, Joan Roca y a mis colegas de la zona de quienes siempre aprendo algo”.

Cristian Dietrich, figura ya clásica de los festivales Yo Como. Sus clases, imperdibles siempre.

Y una vez más vuelve a hablar de sus colegas regionales. “Tengo la mejor onda con todos. Con algunos tengo relación desde que arranqué, con otros vínculo desde hace poco. Pero con unos y otros el compañerismo siempre está. Hay un ida y vvuelta vía mensajes para ver qué están haciendo o dónde consiguen cierto producto. En este rubro cortarse solo o ser arrogante no sirve de mucho: siempre vamos a necesitar de la mano de un colega. A la larga se nota como se comporta uno”.

La producción, la creatividad y las ideas casi siempre surgen de las charlas que tiene con su equipo. “Gracias a dios tengo gente que me rodea que me ayuda a planificar mis recetas. Mi souf chef Sergio Águila es una persona que me va tirando ideas y vamos armando algo. Soy de dormirme muy tarde a la noche y es justo en esos momentos donde aprovecho de ver libros o gente que sigo en Instagram - colegas, amigos, cocineros. Y de ese mix aparece la inspiración para armar platos que tendrán siempre mi toque personal y final”.

En gastronomía cortarse solo o ser arrogante no sirve de mucho: siempre vamos a necesitar de la mano de un colega. Cristian Dietrich, chef ejecutivo de los restaurantes Viento Sur y 1904.

¿Receta preferida? “Más que una receta tengo una comida preferida que es una comida que trajo mi abuelo de Rusia cuando llegó a Argentina; son tipo unas empanaditas rellenas con carne picada y se hacer hervidas y se acompañan con papas y cebollas caramelizada, súper sencilla pero que me trae recuerdos de mi papá que hoy ya no está conmigo”. En cuestión de bebidas se ha vuelto fanático del vermut, y si es Unico, el que elabora Carlo Puricelli, mucho mejor, afirma. “Lo tomo como él lo ofrece en las ferias y festivales que va: con tónica y una rodaja de naranja o con una gaseiosa de pomelo. Bomba mal”, acota.

Anoche, pasada las 23, le pregunté si pensaba que este miércoles será uno de los días más importantes de su trayectoria laboral. Cauteloso, cansado y feliz dijo "claro que sí: este desafío es un eslabón importante en mi vida como gastronómico. Acá hicieron un inversión y una apuesta muy grande y la mochila que nos dejan es importante". ¡Salud!