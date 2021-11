Neuquén quiere exportar energía a Chile ante la falta de transporte local

La provincia de Neuquén presentó su cartera de proyectos renovables que supera los 800 MW de potencia -entre desarrollos terminados, en obra y en carpeta- pero por la falta de redes de transporte a nivel nacional no puede avanzar con ningún otro. Ante este escenario es que el gobierno inició conversaciones con autoridades de Chile para exportar energía eléctrica.

“La Argentina no ha construido las redes eléctricas que tenía que hacer y, por lo tanto, Neuquén no puede desarrollar más energías renovables porque no tenemos capacidad, entonces los neuquinos lo que hacemos es mirar a Chile, y allí está llevándose una reconversión de la matriz energética que es de carbón para 2025”, expresó el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI-NQN), José Brillo.

El titular de la agencia también aseguró que la empresa que opera el parque eólico Vientos Neuquinos I, AES Argentina, quiere abastecer al país vecino con 1.500 MW hasta el 2025 y analizan exportar parte de esa generación desde la provincia.

“Esto lo puede hacer la provincia de Neuquén porque la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias. Y si hacemos una generación aislada, no tenemos por qué consultarle al gobierno nacional si queremos hacerlo”, advirtió Brillo.

En números 823,4 MW es la potencia total que representan los proyectos renovables de Neuquén.

Las autoridades de Chile le plantearon al gobierno que el punto de conexión que podrían utilizar para la recepción de la energía sería la subestación Entre Ríos, ubicada aproximadamente a 160 kilómetros del norte neuquino que concentra la mayor cantidad de proyectos renovables.

Una distancia mucho más acotada que los 1.600 kilómetros que separan los centros de generación de Neuquén con Buenos Aires, el principal centro de consumo. Desde el gobierno provincial aseguran que es una opción más viable que la de esperar entre 4 a 5 años a que se amplíen las redes locales.

De los más de 800 MW de potencia total que presentó el gobierno, ya se construyó el parque eólico Vientos Neuquinos I de 100 MW, y están en proceso de construcción el proyecto multipropósito de Nahueve de 4,5 MW y el parque solar El Alamito de otros 3 MW (ver aparte).

“Neuquén no es solo petróleo y gas y lo estamos demostrando”, señaló el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y sumó: “Estamos buscando concretar este causal de desarrollo y porvenir que es la industrialización en origen de nuestros recursos, un eslabón fundamental para seguir ampliando nuestra actividad económica”.

El Alamito y Nahueve

El proyecto multipropósito de 4,5 MW de potencia sobre el río Nahueve tiene un período programado de construcción de 3 años. Hoy tiene un 30% de avance de la obra y se espera que para mayo o junio de 2023 esté en operación.

Por otra parte, el primer parque solar de la provincia, de 3 MW de potencia, tiene un tiempo pactado de 5 meses de construcción. El viernes 3 de diciembre comenzará la obra por lo que se espera que esté en marcha entre mayo del año que viene.

Electromovilidad

El presidente de ADI-NQN también resaltó la implementación del plan provincial de Electromovilidad que consta de la instalación de puntos de carga en diversas localidades que permiten concretar un corredor eléctrico. Y también le reclamó a Nación la baja oferta de vehículos eléctricos y de beneficios que hay para adquirirlos.