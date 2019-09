Neuquén se manifestó en contra del cambio climático

El grupo Friday For The Future estuvo presente en el lugar, se trata de la movilización a nivel mundial que nació a partir de la acción de Greta Thunberg. Greta es una jóven que se sentó afuera del Parlamento Sueco con un cartel en el que exigía políticas concretas que frenen el cambio climático. Con el tiempo se unieron más compañeros y surgió el movimiento de huelga climática escolar con el nombre de Friday For The Future. Su discurso en la ONU causó un gran impacto y generó múltiples movilizaciones en todo el mundo. El integrante de Viernes para el futuro, Alexis Soto explicó “Hoy nos encontramos con el motivo de la tercera concentración y movilización global climática. Alrededor del mundo se están moviendo millones de personas asi que Neuquén no iba a ser la excepción y por eso estamos presentes”.

En la movilización mostraron carteles con consignas poderosas como “No es el clima es el sistema”, “La ganadería destruye el sistema”, “Somos la especie en peligro de extinguirlo todo”, “La tierra no está muriendo está siendo asesinada”, “El clima está cambiando porqué nosotros no?” y “Hay más plástico que sentido común”.

En la manifestación habían carteles que explicaban cómo reciclar y cómo hacer compostaje, que consiste en separar la basura orgánica y la inorgánica. Para que la orgánica se entierre y se utilice como abono para las plantas. Otra acción que contribuye a disminuir el cambio climático son las huertas comunitarias, para generar nuestros propios alimentos.

También habían botellas con tapitas de botellas que se llevan a la Fundación Garrahan y ecoladrillos con destino a la Fundación Laura que hace bioconstrucción.

La bióloga y activista ambiental Victoria Bisheimer afirmó “Estamos en un sistema lineal de consumo y necesitamos un sistema circular de consumo. Donde el resto, el resabio de lo que nosotros consumimos, ese desperdicio vuelva a entrar en la cadena y el mismo producto en desuso vuelva a entrar en la cadena productiva. Necesitamos repensarlo todo, tenemos un gran problema con los envases”. Uno de los hábitos que acentúa el cambio climático es la utilización de envases, ya que el plástico tarda 150 años en degradarse. Por eso se alienta al uso de bolsas reutilizables y a paquetes con materiales biodegradables que tardan a penas un año en degradarse.

Los activistas se manifestaron en la calle con carteles de “No hay plantea b” y “Cambiemos nuestros hábitos no el clima” y alentaron a los automovilistas a tocar bocina si apoyaban la lucha ambiental.

Respecto a cuales son las señales que evidencian el cambio climático, Victoria Bisheimer indicó “Las señales se ven en los lugares tropicales que con 2° más es un incendio. En nuestras latitudes tenemos más márgenes, sentimos menos por eso la gente no termina de entender si esta es una realidad o no. Los incendios si bien son a propósito, la zona del amazonas y en África los múltiples focos de incendio se salen de control”. Los carteles exigían respuestas al gobierno sobre el cambio climático, que expliquen cuales son las emisiones de carbono para el 2025 y exigen la creación de una asamblea ciudadana que controle las decisiones del gobierno en relación al cambio climático.

“El consumidor necesita ser consciente, es decir saber lo que está consumiendo. El % de la basura que hoy no tiene tecnología para reciclar es muy bajo. Casi toda la basura tiene tecnología para el reciclado pero no hay políticas, no hay estructura que comporte ese reciclado”. Bisheimer apunta a que si bien se pueden hacer cambios individuales en nuestros hábitos es necesario generar políticas públicas para reciclar y crear menos cantidad de desperdicios. A la vez indica que las grandes empresas deberían incorporar productos biodegradables para crear opciones que ayuden a este cambio de conciencia y que sean accesibles económicamente.