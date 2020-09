Neuquén sumó respiradores y residentes al sistema de Salud

Neuquén no tiene su sistema de Salud al límite aunque el estrés está siempre presente porque la curva de contagios no para de crecer, sobre todo en la capital provincial. En este contexto el gobierno provincial anunció la compra de 20 respiradores y demás equipamientos para reforzar las terapias intensivas. Pero también celebraron la incorporación de 21 profesionales que harán sus residencias médicas en la provincias.



El gobierno de la provincia del Neuquén sumó en las últimas horas 20 nuevos respiradores y equipamiento para camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y remarcó que esta inversión se sumó a los más de 1.200 millones de pesos que ya se erogaron en búsqueda de fortalecer al sistema de Salud y evitar la propagación del coronavirus.

Con relación a los nuevos respiradores, bombas y monitores, el gobernador Omar Gutiérrez destacó que “van a ser asignados de manera prioritaria de acuerdo a los requerimientos” de los centros asistenciales.

No obstante alertó: “me parece que cuando se habla de la saturación del sistema de salud se lo vincula pura y exclusivamente con la cantidad de camas”, pero lamentablemente no todos los que acceden a un respirador sobreviven, “entonces no hay que generar la expectativa en la última instancia”.

“Además -dijo- los respiradores dejan secuelas y es por eso que siempre caemos en la prevención, el cuidado y el distanciamiento”. Agregó que “el estrés del sistema de salud no refiere sólo a las camas" sino también "a si alcanzan los recursos humanos y eso es lo que está en juego en este momento”.

El gobernador también explicó que en la actualidad “las camas de terapia intensiva con respirador del sistema público y privado están siendo ocupadas en un 80 por ciento”, sobre un total de 170 camas.

En cuanto a las inversiones, desde el gobierno provincial detallaron se invirtieron 790.961.158 pesos en insumos, 113.572.449 pesos en equipamiento, 49.134.846 pesos en servicios y mantenimiento y 298.000.000 en refuerzos de personal.

Y en el mismo sentido recalcaron que "lo realizado hasta el momento permitió, entre otras cosas, incorporar 52 camas de terapia intensiva, 121 camas generales y 464 camas para cuidados en aislamientos, en todos los casos con los profesionales y asistentes que estos servicios requieren". Así, el ministerio de Salud incorporó 363 médicos y enfermeros a través del Plan de Emergencia y 637 camas.

Y sobre el personal de Salud, el gobernador Omar Gutiérrez también celebro la incorporación de 21 residentes de distintas especialidades médicas al sistema provincial de Salud.

Se trata de profesionales de kinesiología, odontología general, residencia interdisciplinaria en salud mental, farmacia hospitalaria y epidemiología. Esta mañana en un acto virtual el gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Salud, Andrea Peve dieron les dieron la bienvenida.

El gobernador manifestó: “hoy renuevo y ratifico mi compromiso con cada eslabón del sistema de salud de la provincia del Neuquén y este es un escalón importantísimo, el semillero, el semillero de nuestro sistema de salud, así que gracias”.

Por su parte, Peve, resaltó: “La formación permanente, en general, es un pilar del sistema de salud y las residencias profesionales, en particular, han sido y son un orgullo a lo largo de la historia del sistema de salud. Han sido una de las políticas públicas más importantes para los neuquinos y las neuquinas, una política pública que cuando se instala en el tiempo, cuando se profundiza, se perpetúa, como lo es, muestra con claridad que hay una fuerte convicción política de que no hay desarrollo sin educación y sin perfeccionamiento. Por ello, para nosotros y para el ministerio ha sido y es uno de los capítulos más importantes de nuestro Plan de Salud 2019 – 2023”.

Además, la ministra de Salud agregó: “El sistema de salud neuquino es un sistema solidario, que ha crecido y que se ha complejizado, pero que no ha perdido ninguno de los valores como la accesibilidad, la equidad y la territorialidad que nos han inculcado aquellas personas que formaron parte de este plan de salud”.

La ministra manifestó que “no es un momento fácil, en el que están ingresando, justamente por eso nosotros valoramos la iniciativa personal de cada una de las 21 personas que vienen, sabemos desde diferentes partes del país, que se están sumando a vivir en una provincia que tiene oportunidades de desarrollo, que tiene una alta calidad de vida, que tiene una tasa de mortalidad infantil histórica, la más baja de la historia de la provincia del Neuquén y también del país, de 5.33 por mil y ahí es donde ustedes van a desarrollar su proyecto de vida, acá en esta provincia”.

Los profesionales residentes se distribuirán en diferentes centros de Salud de la provincia según el requerimiento de sus especialidades. En kinesiología dos se desempeñarán en el Hospital Castro Rendón y dos en el Hospital Bouquet Roldán. Los odontólogos irán de a pares a los hospitales Castro Rendón, Bouquet Roldan, al de Cutral Co-Plaza Huincul y al centro de salud de Junín de los Andes.

En cuanto a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental se designarán dos profesionales para el Castro Rendón, dos para el Heller, dos para el hospital Villa La Angostura y uno para Junín. Y en Farmacia Hospitalaria será un cargo en el Hospital Castro Rendón y en Epidemiología será para un cargo en el Nivel Central.

Del total de los ingresantes, 14 son de la provincia del Neuquén, mientras que el resto son oriundos de Córdoba, La Plata, Jujuy, Río Negro y La Pampa.

Las residencias no solo les permiten a los nuevos profesionales completar sus estudios universitarios sino que, a los equipos de salud estables, el ingreso de residentes les significa una instancia de actualización, revisión y reflexión sobre las prácticas habituales.