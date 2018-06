Caso Lautaro: declararon al agresor culpable pero sólo de lesiones graves

No fue tentativa de homicidio, ni legítima defensa de terceros. Nehuen Hernández Rodríguez (18) fue declarado penalmente responsable por unanimidad de lesiones graves contra Lautaro Bettini Speranza (20), un delito que contempla penas que van de uno a seis años de prisión y que podría valer su libertad, en caso que la sentencia no supere los tres años. Ayer los jueces dieron su veredicto y criticaron los planteos que hicieron las partes acusadoras y la defensa.

En las veredas de la Ciudad Judicial había un puñado de personas con bombos. Los amigos de Nehuen, al igual que todo el juicio, se reunieron y empapelaron la entrada a los edificios de la Justicia y pidieron la libertad del muchacho.

La sala de audiencias 12 donde se desarrolló todo el debate, estaba dividida en dos, a un lado los familiares de Nehuen, del otro estaba Lautaro con sus allegados y en el medio había un cordón de policías que lo separaba, eran una decena de efectivos del servicio penitenciario para evitar que se genere cualquier tipo de incidentes en la habitación.

Los tres jueces Richard Trincheri, Diego Piedrabuena y Carina Álvarez, llegaron a las 13 en punto y anunciaron que el fallo había sido dictado por unanimidad. De ahí en adelante el primero de los magistrado pasó a explicar algunos de los fundamentos y luego de 30 minutos leyó el veredicto: “el señor Nehuen Hernández Rodríguez debe ser declarado autor penalmente responsable del delito de lesiones graves previsto y penado en el artículo 90 del código penal”.

El sustento para calificar el hecho de esa manera fue que el accionar del imputado fue antijurídico, basaron su resolución en los dichos de un psiquiatra que analizó al muchacho y que declaró durante el juicio que “no encontró ningún estado de inconsciencia. En relación al hecho -Nehuen- actúo con una ebriedad simple e incompleta, que no le impidió comprender la criminalidad del acto o de sus acciones”.

En cuanto a las calificaciones que habían planteado la fiscal Sandra Ruixo y la querellante, Melina Pozzer, de homicidio simple en grado de tentativa, aseguraron que no se pudo probar el dolo homicida, es decir que no pudieron esclarecer que Hernández Rodríguez tuvo intenciones de matar. Piedrabuena agregó que los acusadores “omitieron litigar sobre algunas cuestiones que se podrían haber introducido en la acusación”.

El tirón de orejas también fue para la defensor particular Gustavo Lucero, quien solicitó que el muchacho sea declarado no culpable, por haber actuado en legítima defensa de terceros. Trincheri sostuvo que “Lautaro no estaba armado, no era un boxeador, tampoco era un púgil amateur que había destruido a dos o tres personas antes” y agregó que “no se justifica que lo golpeen en la cabeza”.

Los jueces criticaron a las partes y sostuvieron que los acusadores y que la defensa crearon “falsas expectativas” para los familiares de la víctima y los del imputado.