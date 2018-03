La mujer que acompañará a Crisafulli en su campaña para la reelección

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue aprobará hoy el calendario de las elecciones generales. Todo indica que los comicios para definir a las nuevas autoridades se desarrollarán el 19, 21 y 22 de mayo.

El actual rector, Gustavo Crisafulli, había manifestado el año pasado su intención de continuar en el cargo. Ayer lanzó su candidatura por la lista “Convergencia Universitaria”. Quien lo acompaña esta vez en la fórmula es Adriana Caballero, docente, investigadora y la primera decana que tuvo la facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de Villa Regina.

Crisafulli dijo en el lanzamiento que había ampliado el arco político que lo acompañaba. De hecho en el acto de presentación, que se realizó en el salón Azul de la Biblioteca Central, asistieron, por ejemplo, el concejal de Unidad Ciudadana, Marcelo Zúñiga, y su par del Movimiento Popular Neuquino, María Eugenia Ferrareso.

“Nos hemos aliado con sectores de la vida académica y política de la institución. Nosotros desde el punto de vista de la política partidaria, ya veníamos en una coalición muy amplia donde habían peronistas, radicales, emepenistas y de otras agrupaciones políticas. Lo que hemos hecho más bien es una ampliación hacia otros grupos de la vida institucional que tienen la misma diversidad partidaria que nosotros, pero con los que no habíamos construido acuerdos en el pasado y lo hicimos a lo largo de este tiempo”, afirmó.

Agregó: “Todos saben que yo soy peronista, lo he sido toda la vida, no he tenido una actividad política partidaria, pero si he tenido una identificación como peronista, con la idea que el peronismo tradicionalmente ha tenido de la educación superior pública y gratuita y de la soberanía de un sistema científico y tecnológico”.

Las elecciones son para renovar la representación de los cuatro claustros –docentes, no docentes, graduados y estudiantes– en los órganos de gobierno, además de elegir decanos en cada una de las unidades académicas, rector y vicerrector.

Caballero planteó: “A los estudiantes, nuestro compromiso es seguir poniendo al frente de las aulas los mejores docentes, los mejores recursos humanos, garantizarle la formación de ellos, garantizarles un ingreso irrestricto, gratuito, pero también gestionar en todos los órdenes posibles, otros recursos para que ellos puedan permanecer en la universidad como son becas, comedores estudiantiles, residencias universitarias.”