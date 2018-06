Los neuquinos que caminaron largas cuadras por el paro nacional

El paro nacional se sintió en el oeste de la ciudad de Neuquén. La UTA, el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte, adhirió a la medida de fuerza, por lo que no hubo colectivos en la capital. Por las calles Avenida del Trabajador, Belgrano y San Martín, que conectan al centro, sólo circulaban autos particulares.

Quienes no pudieron pagar un taxi o remís debieron hacer el trayecto cotidiano a pie. Es el caso de Daniela, que tiene 36 años y cursa el último año en el IFD 4 de la capital. “Con la docente hemos decidido tener la clase porque si no nos atrasábamos mucho, más de lo que ya veníamos, no nos daban las cuentas para poder llegar con todos los contenidos”, explica.

La joven vive cerca de Plottier y tuvo la suerte de que la acercaran hasta la terminal. Desde allí venía caminando hasta su destino final: Chrestía y Carlos H. Rodríguez.

“Hay más gente en bici que caminando”, agrega.