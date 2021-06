Nico Vázquez y Gime Accardi llegaron al país tras el derrumbe del edificio en Miami

"Ya estamos en casa y es un gran alivio", escribió esta mañana el actor Nicolás Vázquez para confirmar que él y su pareja Gimena Accardi se encuentran en el país. Días atrás habían salvado milagrosamente sus vidas, tras el colapso del edificio de Miami.

Vázquez compartió una foto en Instagram junto a Accardi en el avión que los trajo de vuelta a casa. "Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos 5 días que no me creerían", comenzó relatando el actor en su red social.

"Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra", continuó Nico.

Acto seguido recordó lo que había escrito el día de su cumpleaños y rememoró que lo ocurrido en Miami "no es común". "Más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera Gimena Accardi una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia".

"Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre- añadió el actor- Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante".

"Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar y en especial quiero volver agradecer a Leandro Fernandez Suarez el cónsul argentino que junto a su equipo nos contuvieron y ayudaron en todo, como lo están haciendo con cada uno de los damnificados argentinos. Para admirar. Ojalá todo termine cuanto antes. Gracias una vez más a todos por el cariño y preocupación", concluyó Nicolás.

El número de víctimas fatales por el derrumbe del edificio había aumentado ayer a 11, tras el hallazgo de otro cuerpo, mientras que 150 personas siguen desaparecidas, entre ellas nueve argentinos.