Ninguna escuela de El Chañar pudo volver a las clases presenciales

San Patricio de El Chañar tiene más de 1300 estudiantes de nivel primario. Ninguno de ellos pudo empezar las clases presenciales. Es que ninguno de los cuatro establecimientos de escuelas primarias de la localidad está en condiciones de volver a recibir chicos. Tampoco lo está el CPEM 31, ni el jardín de infantes 67. El ciclo lectivo comenzó con un paro docente que duró 10 días, en el que reclamaban un aumento salarial que pueda compensar todo un año sin mejoras en los sueldos. Concluido el paro, se evidencia que son pocas las escuelas que pudieron recibir a los estudiantes en las aulas.

La seccional de ATEN de El Chañar reclama hoy en las puertas de Consejo Provincial de Educación ser atendido y obtener respuestas a los múltiples problemas que hoy mantienen a los niños y niñas de la localidad sin clases presenciales. "Hace dos semanas no nos recibió nadie hoy pretendemos que nos reciba la ministra pero la ministra generalmente no nos recibe entonces que nos reciba algún funcionario que nos de alguna precisión", dijo María Rosa Leiva, secretaria general de la seccional local del gremio docente.

"Ninguna de las escuelas primarias de San Patricio de El Chañar pudo comenzar el ciclo lectivo porque no están dadas las condiciones edilicias", aseguró la dirigente gremial de forma tajante.

En ese sentido, contó que la escuela 364 aún no tiene construido su edificio propio y funciona en el centro cultural de la localidad. "Obviamente en este contexto de pandemia no están garantizadas las condiciones porque el espacio es muy reducido y se comparte con la dependencia municipal", puntualizó Leiva. El terreno está, fue cedido hace dos años por la Municipalidad, pero "todavía no hay ningún inicio de obra y no tenemos certezas si está presupuestada o no", agregó.

Pero las tres que si están construidas tampoco pueden comenzar. Es que como precisó la titular de ATEN en El Chañar todas tienen problemas edilicios. Leiva detalló que la escuela 273 no tiene medidor por una fuga de gas y en las otras dos falta mantenimiento general y elementos de bioseguridad. "En las demás escuelas faltan arreglos, tanto colocar los elementos de sanitización como el cambio de vidrios, el arreglo de ventanas que no se pueden abrir y no se pueden ventilar los salones. Básicamente falta que se reparen todas las cuestiones de mantenimiento edilicio que no se hicieron durante todo el año pasado", confió la dirigente sindical.

También indicó que algunas de las instituciones escolares tienen "presencia de roedores y murciélagos porque no se han terminado de fumigar".

Pero no sólo las escuelas primarias tienen inconvenientes que frenan la vuelta a las aulas tras un año sin clases presenciales. Según informó Leiva, el CPEM 31 tampoco puede comenzar ya que le falta la creación de nuevos cursos para cuarto y quinto año, los baños son insuficientes y falta el nombramiento de auxiliares de servicio, sin los cuales no se pueden garantizar las medidas de higiene.

Tampoco el jardín de infantes 67 está listo para recibir a sus alumnos. Es que la obra del edificio no está finalizada. Es una institución nueva para la cual ya se creó la planta funcional y se realizó la inscripción de los niños y niñas, "pero obviamente si no está finalizada la obra no tienen espacio donde funcionar".

Pero además, en El Chañar se convive, según indicaron desde el gremio, con otro problema: la falta de vacantes, que combinada con la pandemia y la necesidad de distanciamiento social hace que hoy muchos estudiantes no tengan lugar es las escuelas primarias de la localidad. "Al no estar creado el edificio de la 364 las escuelas primarias que ya funcionan están colapsadas. Y en este contexto que hay que armar las burbujas con cierta cantidad de estudiantes, que hay que mantener el distanciamiento social y demás, no se puede seguir sumando alumnos a los cursos que ya existen, entonces hay gran cantidad de estudiantes que hoy están sin banco".