Ninguna Estafa: la década ganada de los genios neuquinos del Dub

La Estafa Dub cumple diez años y de ningún modo se va a quedar quieta. No está en su naturaleza. Por eso, este viernes piensa celebrar con un festival con invitados de lujo, de acá y de allá. Por orden cronológico de aparición en escena, tocarán Las Entreveradas, Noe Pucci & Caos Malal, Cosecha Especial, Militantes del Climax (no se pierdan esta banda) y, en el acto final, La Estafa Dub y Nonpalidece compartirán line up con amigos.

Tándem. Gerardo Armada, Luis Ferri y Chakal Navarro.



En diez años, La Estafa, una auténtica orquesta de dub de diez músicos, grabó un DVD y tres discos. El orden no es caprichoso, fue así: los tipos editaron en 2010 “La Estafa Dub y A.M.I.gos” y, un años después, el homónimo “La Estafa”. También se las arreglaron para montar los shows más originales que hayan podido verse y escucharse en esta parte del mundo.



Formada en 2008, su música dub se caracteriza por la fusión de estilos como reggae y sus subgéneros, electrónica, freestyle, rock, hip hop, folklore, tango y jazz. La discografía se completa con “16 Formas de ponerse de acuerdo” (2013) y “Tormenta” (2017).

Río Negro compartió con el bajista y miembro fundador de LED, Luis Ferri, un divertido ida y vuelta antes de la fechaza del próximo viernes en Cipolletti.

P: Teniendo en cuenta que LED cumple una década y vos sos uno de los fundadores ¿Cómo los encuentra el presente ?

R: Nos encuentra trabajando en nuevas músicas en conjunto, entre todos y con las mismas ganas de seguir. Estamos armando la lista de temas y estamos abocados a preparar el show.

P: ¿Es posible pensar que hayan aprendido aún más en todo este recorrido que hicieron este tiempo?

R: Siempre es un aprendizaje. Nunca nos quedamos quietos. Respecto de la pregunta de “base sólida” que dijo Mario Siperman, son muchos años de conocernos con Héctor (Chakal Navarro, percusión y batería). Nos miramos y nos entendemos. Podemos estar en diferentes habitaciones del espacio y estamos conectados igual.

P: ¿Qué aprendiste en lo personal en este tiempo?

R: Personalmente, aprendí a compartir a laburar en equipo y acerca de la convivencia artística… y lo más importante, a no aflojarle. No me pongo a pensar en mí mismo de manera individual. Estamos grabando y componiendo temas nuevos.

P: ¿Estás tocando diferente?

R: Estoy tocando distinto, sí. Pero porque estamos siempre buscando cosas distintas. Me gustaría disponer de más tiempo para volver a estudiar un poco.

P: ¿Te sentís “más mayor”?

R: Sé que estoy grande pero no me siento mayor en el sentido de vejez (risas).

Las entradas, a $1000, en venta en locales Croma y Rip Curl (Neuquén), Nikel (Cipolletti), Hey Jude (Roca) y por sistema alpogo.com.

P: LED no se detiene y muta todo el tiempo: ¿Con que nos van a sorprender ahora?

R: Ahora estamos trabando en un EP de seis canciones que dentro de poco compartiremos en nuestras redes.

P: ¿Cómo viene el vínculo con los otros artistas que van a estar el viernes?

R: Con “Nompa” tocamos varias veces y hay muy buena relación, al igual que con Cosecha Especial, amigos de Comodoro con los que compartimos escenarios también. Con Militantes del Clímax no compartimos escenario aún y con Las Entreveradas, gran banda de amigas también compartimos recitales. Con Noe Pucci & Caos Malal ¡tenemos músicos en común! (risas) Héctor Navarro y yo somos parte de la banda.

P: Con ustedes nunca es la última vez…

R: Esa es la idea (risas). Pasamos por momentos de estancamiento, pero seguimos igual. Siempre encontramos la ventana.

P: El público los acompaña de manera casi fanática y espera lo que inventen…

R: (risas) Eso está bueno y también está bueno que se hayan acostumbrado. El viernes habrá luces, una puesta en escena diferente, versiones distintas…