Qué es Militantes del Clímax? Una maravillosa caja de música explosiva. Ahora, ¿quiénes son estos tipos que militan el clímax? Bueno, ahí la cosa se pone más compleja. Esta banda de nueve integrantes entre músicos y performers mixean rap, funk, soul, rock y jazz y el resultado es aquello que dijimos: una maravillosa caja de música explosiva.

Formados entre 2008 y 2009 por una crew de variado origen que se reunía para hacer música sin más objetivo que la diversión y el juego de la letra rapeada, el funk bailable y la teatralización de ciertas escenas surgidas de la propia lírica, fueron ampliando su horizonte hasta que una noche les pintó una fecha. Después de eso, la historia comenzó a ser otra, una historia muy parecida a la que conocemos a partir de sus dos discos, “Clímax” (2014) y “Día 4” (2018).

Ahora, podremos conocerlos en escena: tocarán en Cipolletti, el próximo viernes 8 de noviembre en el marco de una fechaza en la compartirán escenario conNonpalidece, La Estafa Dub, Las Entreveradas, Cosecha Especial y Noe Pucci & Caos Malal.



Por la suya, seguirán de gira por Zapala, Bariloche, El Bolsón, Roca y San Martín de los Andes, de donde es originario, en parte, su vocalista rapero Benjamín “El Abuelo” Gutiérrez. Por qué en parte? Porque repartió su crianza entre Bariloche, donde nació, y San Martín, donde pasó su adolescencia, hasta irse a Buenos Aires.



¿Por qué Militantes del Clímax? Sabemos que surgió un rato antes de subir a escena por primera vez, pero ¿por qué militar el clímax? “El nombre tiene que ver con lo que buscábamos en la música y con nuestra identidad musical: llegar a un clímax desde el baile, el rap, el pensamiento. También estaba relacionado con la escena del momento en que surgimos, la de una militancia que estaba resurgiendo. Nosotros decidimos militar pero desde la música que hacemos, desde un punto de vista entre irónico y serio porque nuestras letras son muy directas. Ir por un canal distinto, artístico, de diversión y generar algo divertido y a la vez de reflexión”, explica el “Abuelo”, desde el teléfono en una entrevista con “Río Negro”.



Desde las letras, la banda sienta posición, cuestiona y provoca. Arremete contra todo tipo de autoritarismo y represión social: van por la libre, aunque con flow. “Tenemos un posicionamiento propio, pero no detrás de ninguna bandera partidaria. Somos políticos, pero no partidarios. O partidarios, sí, pero de nuestra música y nuestra estética en todo caso. Nosotros proponemos más preguntas que respuestas. No sentenciamos verdades”, exclama el MC a modo de manifiesto.



Si las letras son dignas de ser escuchadas, la música no se queda atrás:Te arranca de donde sea que estés y te pone a bailar o lo que sea. Pero no te deja quieto. “Somos una búsqueda más orgánica que metódica y eso generó un cóctel de influencias y sonidos. No repetimos fórmulas musicales, no nos proponemos hacer un reggae, un funk, un rock… no lo pensamos así.

Tenemos bastante inclinación musical por la música negra, el soul, el jazz y el hip hop. Es lo que nos gusta escuchar y lo que mezclamos en la banda. Nuestro método antimetódico es probar cosas. Cada uno tiene la libertad de tirar lo que surge. Es como una zapada, pero perfeccionada (risas). Sabemos si algo pertenece al sonido de los Clímax o no, si los identifica o tiene (o no) el ADN Clímax”, apunta.



Acerca de las vertientes musicales que los nutre, no son fáciles de detectar porque son muchas y ellos son muchos, pero algo se detecta. “Algunos estudiaron jazz, otros vienen del rock. Yo vengo del rap y el hip hop yanqui de los 90. Pero podríamos mencionar la era Motown de soul y funk, James Brown, Quincy Jones, Michael Jackson… esa parte de la música negra de los 70 es la matriz de nuestra música”, sostiene el Abuelo, así bautizado por sus compañeros, quienes son menores que él.



En escena, Militantes del Clímax tiene un muy interesante componente teatral a cargo de Franco Bersi, también conocido como El Oráculo, quien interpreta monólogos a lo largo de los shows. Su presencia en el disco se resignifica. Si en vivo da vida a diversos personajes, en el disco funciona como la voz de una conciencia libertina que nos empuja a zonas oscuras de nuestra propia conciencia y le sacude un cross a la mandíbula de nuestro superyo.



El Oráculo será parte de esta gira. Sin embargo a la banda le cuesta reproducir en sus giras los shows que proponen en Capital Federal . “Nos cuesta mucho viajar porque somos muchos y es muy costoso movernos. Llevamos los músicos que hay que llevar, incluido Franco con un vestuario más reducido y casi sin utilería. Nuestro show tiene una parte instrumental muy potente, bien funk y bailable, y la parte de los temas de rap, algunos más agitadores y otros más tranquilos. Los shows transitan varios estadios”, anticipa.



Sobre el modo de componer las letras de sus canciones, el Abuelo las escribe como cualquier letrista: “Yo escribo, no suelo improvisar. El freestyle no es lo que más hago. Encadeno ideas y rimas y pensado las rítmicas agregando las palabras necesarias. Es como escribir una poesía con la diferencia que a la hora del recitado pisás el acelerador y vas a mil por hora”.

La Estafa Dub cumple 10 años y el festejo tendrá lugar el próximo viernes 8 de noviembre en Kimika (Ruta Nacional 22 Km 1216), de Cipolletti a las 21.

En ésta ocasión, el Line Up, estará conformado por NONPALIDECE, que actualmente están festejando sus 23 años ininterrumpidos de música y giras con la misma formación. La banda ha sabido establecerse como un referente en el reggae latinoamericano viajando desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina, y varios países de Europa.

Además, se harán presente por primera vez en el Valle los “Militantes del Clímax”, con una puesta en escena intensa fusionando tres dinámicas: una instrumental, una de hip hop / rap, y otra teatral.

La Estafa Dub, decidió reunir para festejar la primera década a grupos que hayan tenido que ver con el camino recorrido durante éstos 10 años, con los que hay buenos momentos y recuerdos compartidos, es por eso que terminan de completar la grilla, Noe Pucci & Caos Malal, Cosecha Especial y Las Entreveradas, músicos que tienen una forma similar de entender la música y el trabajo.

