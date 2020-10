“No espanten al cauquén colorado”, advirtió la bióloga Julieta Pedrana

El cauquén de cabeza colorada es un ave que ha sido despreciada por la comunidad agropecuaria. Fue acusada de producir daños en cultivos de trigo y cebada en la provincia de Buenos Aires. Quedan menos de mil especímenes vivos, y Julieta Pedrana, doctora en biología, se ocupa de devolverle cariño y salvarlos de la extinción. Lo hace a través del monitoreo satelital con un grupo de investigadores del Conicet y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en conjunto con la Dirección Áreas Naturales Protegidas perteneciente al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Antarctic Research Trust.

P- ¿Por qué le preocupan los cauquenes colorados?

R- La última Lista Roja de las Especies Amenazadas considera como una “preocupación menor” a la situación del cauquén. Es poruqe la población que habita en las Islas Malvinas tiene entre 43.000 y 82.000 individuos. Sin embargo, la población que migra desde la provincia de Buenos Aires hacia el sur de Argentina y Chile cada año incluye a menos de 800 individuos.

P- ¿Qué se hace para salvarlos?

R- En 2017, el cauquén colorado fue clasificado en “peligro crítico” en Argentina. Actualmente, la caza está prohibida.

P- ¿Qué hizo su equipo para estudiar al cauquén?

R- Equipamos a seis adultos de cauquén colorado en el sudeste de la región Pampeana con transmisores satelitales solares.

P- ¿Qué descubrieron?

R- Que realizan una migración de otoño y tardan más de un mes en llegar a la región pampeana. En cambio, en primavera vuelven a volar hacia la Patagonia. Vuelan 2.400 kilómetros hasta alcanzar tierras patagónicas en menos de dos semanas.

P- ¿A qué se debe la diferencia?

R- Podría deberse a que en primavera los días son más largos, las aves cuentan con mayor número de horas de luz para conseguir alimento. Necesitan menos tiempo para reponer sus reservas de energía.

P- ¿Qué le diría a los que dañan al cauquén colorado?

R- Hemos entrevistado a productores agropecuarios y descubierto que las corridas con aviones afectan a los cauquenes. Quisiéramos decirles a los pilotos de avión que pueden colaborar: que no espanten al cauquén colorado porque sus nietos no los van a llegar a conocer. Fue acusado de producir pérdidas en cultivos de cereales y en pasturas destinadas al ganado en el pasado. Pero hoy ya no es una plaga. Es una especie muy amenazada