Cutral Co propuso un alivio fiscal temporario para contribuyentes

El intendente Ramón Rioseco envió un proyecto al Concejo Deliberante de Cutral Co que modifica determinados tributos y generar un alivio fiscal para los contribuyentes. El regimen es temporal y busca dar facilidades de pago o reducciones, a quienes estén en situación socioeconómica vulnerable, o para el caso de los comerciantes que se vean afectados por las obras públicas. Fue aprobado por unanimidad y habrá audiencia pública para el próximo 26, a las 19. Antes, las y los contribuyentes que quieran pueden anotarse para participar.

La iniciativa fue tratada en sesión extraordinaria y los ocho (de nueve) concejales presentes aprobaron en primera lectura. Se denomina regimen general de exenciones y beneficios tributarios dinámicos. Propone que el Ejecutivo pueda disponer de exenciones totales o parciales, reducir, prorrogar o dar facilidades de pago de los tributos municipales. Esto es, tasas, derechos y contribuciones municipales.

Se estableció una serie de pautas para acceder a este regimen. Alcanza, en primer término a las vecinas y vecinos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica debidamente acreditada. Emergencias económicas, sociales o productivas; y situaciones excepcionales que afecten significativamente la capacidad contributiva. Para acreditar estas condiciones, habrá relevamiento y encuestas por parte del personal municipal.

Otro de los puntos es el que exime a los contribuyentes que estén afectados por la obra pública. El ejemplo concreto es la ejecución del plan pluvioaluvional que comenzó en febrero y que demandará, al menos, un año trabajo.

Como se trata de una obra que implica el cierre de calles por tramos, para disponer de los equipos viales y soterrar los grandes caños de desagües, la circulación por el lugar está interrumpida. Mientras esto ocurre existen comercios que ya se ven afectados y otros que lo serán, a medida que se avance hacia la zona más céntrica donde se concentra la actividad comercial. En esta etapa están en el barrio Cooperativa, en inmediaciones a la terminal de ómnibus.

La norma no solo habla sobre la obra pública municipal, sino las de alcance provincial o nacional. Es para los casos que exista «interrupción del tránsito, restricción de accesos, disminución de la circulación» o la afectación directa de la actividad económica. Para solicitar adherirse al regimen, los contribuyentes deben acreditar la condición ante el municipio.

Cuáles son los tributos alcanzados

En este caso, las exención será total o parcial del derecho por el ejercicio de la actividad comercial; lo mismo para tasas vinculadas a habilitación o licencia comercial; el diferimiento de vencimientos o establecimiento de facilidades especiales de pago.

El proyecto especifica que el beneficio será temporal. Su vigencia dependerá de la ejecución de la obra. Se podrán dirigir al área de Bromatología y Comercio para gestionar y justificar el pedido. Se aclaró que los beneficios no serán retroactivos. Es decir, no se generará derecho a reintegro de sumas previamente abonadas, «salvo disposición expresa en contrario».

Para fundamentar la ordenanza, el intendente Rioseco especificó que es una manera de atender «situaciones excepcionales, sin necesidad de recurrir constamente al procedimiento legislativo ordinario». Además, que deben contemplarse las particularidades económicas, sociales y productivas que puedan atravesar los contribuyentes.

Se mencionaron las circunstancias extraordinarias que pudieran afectar «temporalmente la capacidad de cumplimiento de las obligaciones tributarias». Y se recalcó que si bien la obras públicas brindarán una mejora estructural para la comunidad, pueden afectar la actividad económica de comercios y contribuyentes mientras se ejecutan por la imposibilidad de transitar la zona intervenida.

Por esta razón es que se implementa este mecanismo de alivio fiscal temporario. La inicitiva fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes. Así lo hicieron el presidente Jesús San Martín, Jesica Rioseco, Hugo Deisner, Elida González, Maximiliano Navarrete, Fabián Godoy y Plinio Rubilar, del oficialismo. Mientras que Omar Pérez de La Libertad Avanza también lo respaldó, aunque criticó que era necesario aplicarlo desde hace dos años atrás, momento desde el que lo viene planteando. La concejal María Elena Paladino estuvo ausente.

La audiencia pública fue convocada para el 26 a las 19 en el recinto del Deliberante. Para participar o ver en qué consistirá la norma se puede conocer el expediente desde los días 18 al 22 de este mes, por la mañana. El resultado no es vinculante. La próxima sesión tendrá el tratamiento y aprobación definitiva.