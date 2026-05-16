El proyecto LLL Oil marca el giro exportador de YPF y redefine el futuro petrolero de Vaca Muerta

La petrolera estatal YPF presentó un nuevo proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo exportador de Vaca Muerta. La iniciativa, denominada LLL Oil, fue definida por la compañía como el programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado hasta ahora bajo el esquema de promoción de inversiones.

El megaproyecto de YPF en Vaca Muerta busca consolidar a la Argentina como jugador clave

Según informó la empresa en un comunicado, el proyecto prevé una inversión estimada de USD 25.000 millones durante los próximos 15 años y contempla la perforación de 1.152 pozos, con el objetivo de alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. Todo el crudo producido estará destinado al mercado externo, mientras que el gas natural asociado será utilizado para abastecer la demanda local.

La compañía estimó además que LLL Oil generará exportaciones cercanas a USD 6.000 millones anuales hacia 2032 y permitirá la creación de unos 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo. El plan contempla un esquema integrado de operación en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta, compartiendo infraestructura, equipos de perforación, sets de fractura y logística para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.

El CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el alcance estratégico del proyecto a través de la red social X. “En toda la vida del proyecto va a generar más de USD 100.000 millones en exportaciones”, afirmó. Además, sostuvo que la iniciativa marca “el inicio de una nueva etapa” para la compañía y para la industria energética argentina.

“Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, señaló Marín, quien remarcó que el objetivo es construir “una compañía y una industria de clase mundial” a partir de una ejecución enfocada en la eficiencia y la expansión exportadora.

Desde YPF indicaron que el RIGI será un factor clave para viabilizar un proyecto de esta magnitud y consolidar un nuevo ciclo de inversiones y crecimiento vinculado al potencial de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de shale oil y shale gas del mundo.