No les cae una idea

La economía se derrumba día a día, ya muchos no volverán a levantar sus persianas y al Municipio lo único que se le ocurre es tirar tierra en los accesos de la ciudad. Solo perjudican a la gente. ¿Lo único que se les ocurre hacer es limitar los días y horarios de los supermercados? ¿Para que el domingo desinfecten? ¿Y los martes y los miércoles? ¿Esos días no pasa nada?

Me parece que están errando mal y claro, ellos (los políticos) nunca, pero nunca, se perjudican, siguen cobrando sus ostentosos sueldos que salen de nuestros impuestos. Pregunto: ¿no sería mejor dejar trabajar, dejar circular y exigir verdaderamente que los lugares de grandes concentraciones y pequeñas también cumplan con un plan de adecuación de higiene y desinfección constante? Ampliar horarios para que la gente se reparta con una franja más amplia en vez de acortar horarios y que todos se amontonen… Los cajeros automáticos en los bancos son un desastre, ¿ahí nadie controla? ¿Ahí no hay virus? ¿No les parece que están en el camino equivocado? ¿Tan difícil es pensar en tomar medidas que sean eficientes para la gente común? Señora intendenta, me parece que es hora de que se haga cargo, no se le cae una idea.

Oscar Dabus

DNI 26.458.234



Roca