Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 6 al 10 de julio por el chef Roberto Montiel

Otra semana corta, más que próxima a las vacaciones de invierno y la mente se nos pone en blanco con el tema comidas. Pero eso no es problema porque nosotros te ayudamos con esa parte del día. El menú de cinco platazos, esta semana está bajo la supervisión del chef ejecutivo Roberto Montiel. Preparaciones con ingredientes que conseguimos con facilidad, además son recetas gourmet con sabor a hogar. Entonces a ponerse las pilas para sacar nuestra mejor versión con semejantes propuestas.

Roberto Montiel, chef ejecutivo – Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.



Listado de compras

600 gr abadejo

1 pollo

500 gr merluza

8 costillas finas de cerdo

vino blanco seco

1 cabeza de ajo

mostaza

mostaza en grano

2 mantecas grandes

vinagre de vino blanco

perejil

1 paquete de pasta de colores

300 g garbanzos remojados

250 g cous-cous

100 g uvas pasas

4 cebollas grandes

comino en polvo

1 cápsula de azafrán

aceite de oliva

mayonesa

4 tomates maduros

3 morrones rojos

azúcar

700 g frutillas

6 huevos

500 ml de crema

extracto de vainilla

mermelada de durazno

menta fresca

queso de finas hierbas

brandy

LUNES: Costillas de cerdo con salsa de queso azul



Ingredientes (4 personas)

– 8 costillas finas

– 250 gr queso azul

– 2 quesitos de finas hierbas

– 100 gr manteca

– 1 copa de brandy

– 100 ml crema

– sal y pimienta



Preparación

1. Mezclar el queso azul con los quesitos de finas hierbas hasta obtener una crema homogénea. Reservar una parte para la salsa y colocar el resto en moldes pequeños. Congelar.

2. Fundir la manteca y dorar las costillas. Añadir el brandy y dejar que se evapore. Incorporar la crema de queso reservada y la nata líquida. Mezclar bien, salpimentar y cocinar durante 10 minutos.

3. Servir las costillas con los moldes de queso por encima para que se derritan, recuerden retirarlos del congelador 20 minutos antes de servir.

MARTES: Quiche de frutillas



Ingredientes (4 personas)

– masa brisée congelada

– 700 gr frutillas

– 3 yemas de huevo

– 150 gr azúcar

– 300 ml de crema

– vainilla

– mermelada de durazno

– manteca

– 1 pizca de sal

– menta fresca



Preparación

1. Forrar un molde con la masa y hornear con peso, como porotos secos, durante unos 20 minutos en horno moderado para evitar que se infle.

2. Batir las yemas con el azúcar y la vainilla. Agregar la crema y la sal, y continuar batiendo hasta lograr una mezcla homogénea y espesa.

3. Distribuir las frutillas cortadas por la mitad sobre la masa y cubrir con la preparación.

4. Hornear hasta que el relleno cuaje. Al retirar del horno, pincelar con mermelada de durazno diluida en un poco de agua y calentada brevemente.

5. Decorar con frutillas enteras y hojas de menta fresca.

Masa brisée: harina de trigo 250 g, manteca fría: 120 g (cortada en cubitos), 1 huevo, sal una pizca, si la masa es dulce como en este caso 50 gr de azúcar (impalpable mejor), agua muy fría, (solo si es necesario para unir)

MIÉRCOLES: Merluza a la maionese



Ingredientes

– 500 gr merluza

– 10 cdas. mayonesa

– 4 tomates maduros

– 3 morrones rojos

– 1 diente de ajo

– ½ cebolla

– 4 cdas. aceite de oliva

– 1 cdita. azúcar

– sal y pimienta



Preparación

1. Limpiar la merluza.

2. Preparar una salsa con la cebolla, el ajo, los tomates y los pimientos, todo cortado en cubos pequeños y agregar el azúcar, salpimentar

3. Cubrir una fuente con la salsa, colocar encima la merluza y untarla con mayonesa. Hornear a 220° C durante 20 minutos y servir de inmediato.

JUEVES: Cous-cous con pollo y garbanzos



Ingredientes (4 personas)

– 1 pollo

– 300 gr garbanzos remojados

– 250 gr cous-cous precocido

– 100 gr uvas pasas

– 3 cebollas

– 1 cdita. comino

– azafrán

– aceite de oliva

– sal y pimienta



Preparación

1. Cortar el pollo en porciones y sazonarlo con sal, pimienta y comino.

2. Preparar una base de cocción con las cebollas, las pasas y el pollo.

3. Incorporar los garbanzos hidratados, el agua, el azafrán y los condimentos restantes.

4. Cocinar al vapor junto con el cous-cous durante 1 hora, hasta que los ingredientes estén tiernos e integrados.

5. Servir el pollo sobre el cous-cous con los garbanzos y rociar con un chorrito de aceite de oliva.

VIERNES: Abadejo con salsa de mostaza



Ingredientes (para 4 personas)

– 600 gr abadejo

– 1/4 litro de caldo de verduras

– 1 vaso de vino blanco seco

– 2 dientes de ajo

– 1 cda. mostaza

– 2 cdas. mostaza en grano

– manteca

– vinagre de vino blanco

– perejil

– pasta de colores



Preparación

1. Verter el vino en el caldo y llevar a ebullición. Incorporar el pescado y cocinar durante 2 minutos. Retirarlo, escurrirlo y dorarlo en manteca por ambos lados. Reservar caliente.

2. En la misma manteca, saltear los ajos tiernos finamente picados. Añadir un chorrito de vinagre y dejar reducir unos minutos.

3. Agregar la mostaza y la mostaza en grano. Mezclar bien hasta integrar la salsa.

4. Servir el pescado cubierto con la salsa y espolvoreado con perejil picado. Acompañar con pasta hervida y salteada en manteca.