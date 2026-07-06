Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 6 al 10 de julio por el chef Roberto Montiel
Son cinco platos deliciosos, sin complicaciones para su elaboración y con ingredientes que podemos conseguir sin problemas.
Otra semana corta, más que próxima a las vacaciones de invierno y la mente se nos pone en blanco con el tema comidas. Pero eso no es problema porque nosotros te ayudamos con esa parte del día. El menú de cinco platazos, esta semana está bajo la supervisión del chef ejecutivo Roberto Montiel. Preparaciones con ingredientes que conseguimos con facilidad, además son recetas gourmet con sabor a hogar. Entonces a ponerse las pilas para sacar nuestra mejor versión con semejantes propuestas.
Listado de compras
- 600 gr abadejo
- 1 pollo
- 500 gr merluza
- 8 costillas finas de cerdo
- vino blanco seco
- 1 cabeza de ajo
- mostaza
- mostaza en grano
- 2 mantecas grandes
- vinagre de vino blanco
- perejil
- 1 paquete de pasta de colores
- 300 g garbanzos remojados
- 250 g cous-cous
- 100 g uvas pasas
- 4 cebollas grandes
- comino en polvo
- 1 cápsula de azafrán
- aceite de oliva
- mayonesa
- 4 tomates maduros
- 3 morrones rojos
- azúcar
- 700 g frutillas
- 6 huevos
- 500 ml de crema
- extracto de vainilla
- mermelada de durazno
- menta fresca
- queso de finas hierbas
- brandy
LUNES: Costillas de cerdo con salsa de queso azul
Ingredientes (4 personas)
– 8 costillas finas
– 250 gr queso azul
– 2 quesitos de finas hierbas
– 100 gr manteca
– 1 copa de brandy
– 100 ml crema
– sal y pimienta
Preparación
1. Mezclar el queso azul con los quesitos de finas hierbas hasta obtener una crema homogénea. Reservar una parte para la salsa y colocar el resto en moldes pequeños. Congelar.
2. Fundir la manteca y dorar las costillas. Añadir el brandy y dejar que se evapore. Incorporar la crema de queso reservada y la nata líquida. Mezclar bien, salpimentar y cocinar durante 10 minutos.
3. Servir las costillas con los moldes de queso por encima para que se derritan, recuerden retirarlos del congelador 20 minutos antes de servir.
MARTES: Quiche de frutillas
Ingredientes (4 personas)
– masa brisée congelada
– 700 gr frutillas
– 3 yemas de huevo
– 150 gr azúcar
– 300 ml de crema
– vainilla
– mermelada de durazno
– manteca
– 1 pizca de sal
– menta fresca
Preparación
1. Forrar un molde con la masa y hornear con peso, como porotos secos, durante unos 20 minutos en horno moderado para evitar que se infle.
2. Batir las yemas con el azúcar y la vainilla. Agregar la crema y la sal, y continuar batiendo hasta lograr una mezcla homogénea y espesa.
3. Distribuir las frutillas cortadas por la mitad sobre la masa y cubrir con la preparación.
4. Hornear hasta que el relleno cuaje. Al retirar del horno, pincelar con mermelada de durazno diluida en un poco de agua y calentada brevemente.
5. Decorar con frutillas enteras y hojas de menta fresca.
- Masa brisée: harina de trigo 250 g, manteca fría: 120 g (cortada en cubitos), 1 huevo, sal una pizca, si la masa es dulce como en este caso 50 gr de azúcar (impalpable mejor), agua muy fría, (solo si es necesario para unir)
MIÉRCOLES: Merluza a la maionese
Ingredientes
– 500 gr merluza
– 10 cdas. mayonesa
– 4 tomates maduros
– 3 morrones rojos
– 1 diente de ajo
– ½ cebolla
– 4 cdas. aceite de oliva
– 1 cdita. azúcar
– sal y pimienta
Preparación
1. Limpiar la merluza.
2. Preparar una salsa con la cebolla, el ajo, los tomates y los pimientos, todo cortado en cubos pequeños y agregar el azúcar, salpimentar
3. Cubrir una fuente con la salsa, colocar encima la merluza y untarla con mayonesa. Hornear a 220° C durante 20 minutos y servir de inmediato.
JUEVES: Cous-cous con pollo y garbanzos
Ingredientes (4 personas)
– 1 pollo
– 300 gr garbanzos remojados
– 250 gr cous-cous precocido
– 100 gr uvas pasas
– 3 cebollas
– 1 cdita. comino
– azafrán
– aceite de oliva
– sal y pimienta
Preparación
1. Cortar el pollo en porciones y sazonarlo con sal, pimienta y comino.
2. Preparar una base de cocción con las cebollas, las pasas y el pollo.
3. Incorporar los garbanzos hidratados, el agua, el azafrán y los condimentos restantes.
4. Cocinar al vapor junto con el cous-cous durante 1 hora, hasta que los ingredientes estén tiernos e integrados.
5. Servir el pollo sobre el cous-cous con los garbanzos y rociar con un chorrito de aceite de oliva.
VIERNES: Abadejo con salsa de mostaza
Ingredientes (para 4 personas)
– 600 gr abadejo
– 1/4 litro de caldo de verduras
– 1 vaso de vino blanco seco
– 2 dientes de ajo
– 1 cda. mostaza
– 2 cdas. mostaza en grano
– manteca
– vinagre de vino blanco
– perejil
– pasta de colores
Preparación
1. Verter el vino en el caldo y llevar a ebullición. Incorporar el pescado y cocinar durante 2 minutos. Retirarlo, escurrirlo y dorarlo en manteca por ambos lados. Reservar caliente.
2. En la misma manteca, saltear los ajos tiernos finamente picados. Añadir un chorrito de vinagre y dejar reducir unos minutos.
3. Agregar la mostaza y la mostaza en grano. Mezclar bien hasta integrar la salsa.
4. Servir el pescado cubierto con la salsa y espolvoreado con perejil picado. Acompañar con pasta hervida y salteada en manteca.
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