Neuquén tendrá cinco cruces pavimentados a Chile para 2028

El paso internacional que une Biobío con la zona norte de Neuquén tendrá asfalto (archivo)

El gobernador Rolando Figueroa anunció que Neuquén pasará de tener tres a cinco pasos internacionales pavimentados, con la finalización de las obras en Mamuil Malal el próximo verano y el inicio de la pavimentación del paso Pichachén antes de marzo.



Además, confirmó que en 2028 la Provincia dejará listo el proyecto para pavimentar el paso Hua Hum, con el objetivo de fortalecer la conectividad con Chile y ampliar la infraestructura fronteriza en la región sur.



El anuncio fue realizado durante la inauguración de la extensión del servicio eléctrico hasta Mamuil Malal, donde el gobernador vinculó estas obras con una estrategia de desarrollo territorial que busca mejorar la infraestructura de la zona cordillerana.



Destacó el avance del Camino de la Fe, un corredor turístico de 700 kilómetros que conectará 20 localidades y 20 lagos, integrando destinos que hasta ahora permanecían fuera de los principales circuitos provinciales.



Figueroa sostuvo que el plan apunta a fortalecer la integración con Chile, promover el turismo binacional y acompañar ese crecimiento con obras de infraestructura que beneficien tanto a los visitantes como a las comunidades de la región.



“Y en el 2028 vamos a dejar todo preparado para pavimentar desde San Martín de los Andes al paso Hua Hum, que creemos que es otro paso importante en la región sur. De esta manera, creo que podemos desarrollar el turismo de manera binacional. Podemos trabajar con estrategias en conjunto”, ratificó el gobernador Figueroa.