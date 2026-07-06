La trampa de las colectoras: la estrategia de la Casa Rosada en la reforma electoral para forzar el fin de las primarias

La histórica campaña de la Selección Argentina en el Mundial obligó a suspender de urgencia la primera reunión de la mesa política oficialista que iba a encabezar el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli. El cruce de octavos de final contra Egipto coincidía de forma exacta con la cita convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para definir la estrategia parlamentaria del invierno. Pese al paréntesis deportivo, el objetivo central en Casa Rosada sigue firme: apurar el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso.

El Ejecutivo nacional busca consolidar una transición ordenada tras el desplazamiento forzado de Manuel Adorni, cercado por investigaciones judiciales de presunto enriquecimiento ilícito. El desembarco de Santilli en la Jefatura, junto al secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el vocero Adrián Ravier, busca imprimir un giro pragmático de mayor diálogo y negociación con los gobernadores.

Fuentes de la propia estructura oficialista reconocen, a Infobae, que la reconfiguración del Gabinete respondió a las urgencias de la emergencia política:

“Los cambios no fueron por convicción sino por la situación de Manuel (Adorni). Una vez ocurrido eso, es como en el fútbol: vos hacés modificaciones en función del plantel que tenés y el esquema se adapta a los jugadores con los que contás

El plan de Santilli: suspender las PASO o presionar con colectoras

El oficialismo fijó un horizonte estricto. La reforma electoral es la pieza clave para apuntalar el proyecto de reelección presidencial con miras a las elecciones 2027. Los armadores políticos, liderados por Santilli y el estratega nacional Eduardo «Lule» Menem», activaron los primeros puentes de negociación para asegurar que el proyecto se convierta en ley antes de diciembre, con agosto como el mes clave en el calendario parlamentario.

Para destrabar los votos en el Congreso, el oficialismo maneja dos alternativas sobre la mesa:

El objetivo central: lograr la suspensión o la eliminación definitiva de las elecciones PASO.

lograr la suspensión o la eliminación definitiva de las elecciones PASO. La moneda de cambio: en la Casa Rosada evalúan condicionar las alianzas territoriales y el reparto de lugares en las listas nacionales de acuerdo al nivel de apoyo que cada provincia aporte a este proyecto en las cámaras.

en la Casa Rosada evalúan condicionar las alianzas territoriales y el reparto de lugares en las listas nacionales de acuerdo al nivel de apoyo que cada provincia aporte a este proyecto en las cámaras. La variante intermedia: el uso de las llamadas colectoras o «adhesiones». Esta herramienta técnica funciona como un salvoconducto político arrojado a las provincias para forzar a los gobernadores reticentes a ceder en el fin de las primarias.

La cumbre de Tucumán como escenario de negociación

A pesar de los plazos ajustados, en las filas libertarias prima el optimismo. «Los votos están, falta algún que otro gobernador, pero será cuestión de entendernos», confían en el karinismo. Del mismo modo, en el sector ligado al asesor Santiago Caputo admiten que es momento de evaluar de manera distinta los acuerdos parlamentarios para destrabar la gestión.

La nueva faceta negociadora tendrá su primera gran foto institucional este miércoles a la medianoche en la Casa Histórica de Tucumán. El presidente Javier Milei conmemorará el Día de la Independencia escoltado por el Gabinete en pleno y buscará el respaldo de los mandatarios provinciales. Allí lo recibirá el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los principales defensores de sostener el sistema de primarias, en una velada donde la reforma electoral será el eje principal de las conversaciones reservadas.