Combo polar extremo: lluvia en el Alto Valle y nieve en la cordillera, qué pasa con el viento en Neuquén y Río Negro

El invierno paró los termómetros en el inicio de la semana y abrirá paso a un frente inestable que modificará de forma drástica el mapa del tiempo en la región. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional confirma que Neuquén y Río Negro transitarán días marcados por heladas extremas, seguidas por un corredor de viento fuerte y precipitaciones mixtas que afectarán tanto a los valles como a los centros urbanos de la montaña.

El paso de este sistema frontal requerirá extremar los cuidados para circular en los corredores viales interprovinciales por la rápida transición de los fenómenos. Las madrugadas congelantes darán paso a ráfagas severas del sector oeste y, posteriormente, a un frente de lluvias continuas, configurando un escenario de inestabilidad que se extenderá hasta el próximo viernes.

El día clave del viento fuerte en el Alto Valle y cuándo llega el agua

En Neuquén, Cipolletti, Roca y alrededores, la semana presentará marcas térmicas muy variables y dos momentos críticos que alterarán las actividades al aire libre:

Lunes 6: la jornada arrancó con una madrugada helada de -3°C y una máxima estimada en 12°C , bajo cielos cubiertos y vientos leves de hasta 22 km/h.

la jornada arrancó con una madrugada helada de y una máxima estimada en , bajo cielos cubiertos y vientos leves de hasta 22 km/h. Martes 7 (Alerta por viento): el termómetro subirá a 16°C de máxima, pero el protagonismo será de las ráfagas violentas que alcanzarán los 87 km/h durante las primeras horas del día, disminuyendo hacia la tarde hasta los 50 km/h.

el termómetro subirá a 16°C de máxima, pero el protagonismo será de las durante las primeras horas del día, disminuyendo hacia la tarde hasta los 50 km/h. Miércoles 8: máxima de 14°C y mínima de 8°C. Las condiciones desmejoran hacia el final del día con lluvias intensas durante la noche y ráfagas de hasta 59 km/h.

máxima de 14°C y mínima de 8°C. Las condiciones desmejoran hacia el final del día con y ráfagas de hasta 59 km/h. Jueves 9: descenso térmico marcado (máxima de 8°C y mínima de 7°C) con persistencia de algunas lluvias por la mañana y cielo cubierto.

descenso térmico marcado (máxima de 8°C y mínima de 7°C) con persistencia de y cielo cubierto. Viernes 10: el cierre de la semana laboral mantendrá la inestabilidad con cielo nublado, lluvias por la tarde y vientos que rozarán los 50 km/h.

Nevadas nocturnas y una semana a pura lluvia en la cordillera de Río Negro

La zona andina rionegrina consolidará el ambiente invernal con precipitaciones consecutivas que modificarán el estado de los accesos a la ciudad.

Lunes 6: tras una mínima extrema de -6°C (máxima de 7°C), el tiempo desmejora hacia el final de la jornada con nevadas por la noche y ráfagas de 50 km/h.

tras una mínima extrema de (máxima de 7°C), el tiempo desmejora hacia el final de la jornada con y ráfagas de 50 km/h. Martes 7: transición de fenómenos con nieve por la mañana y lluvia por la tarde , bajo el impacto de ráfagas severas de 78 km/h .

transición de fenómenos con , bajo el impacto de . Miércoles 8 al Viernes 10: bloque de inestabilidad acuática continua. El miércoles registrará lluvias durante todo el día con ráfagas de 50 km/h; el jueves sostendrá lluvias matinales y el viernes cerrará con precipitaciones persistentes durante toda la jornada bajo vientos leves.

San Martín de los Andes: heladas de -4°C, nieve y ráfagas extremas

La cordillera neuquina registrará condiciones climáticas rigurosas, con un martes que combinará temporal de viento y nieve temprana.