Combo polar extremo: lluvia en el Alto Valle y nieve en la cordillera, qué pasa con el viento en Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional y la AIC anticipan una semana de condiciones extremas en el norte de la Patagonia. Mientras la cordillera espera nevadas inminentes y lluvias persistentes, el Alto Valle enfrentará un martes con vientos severos y un marcado desmejora hacia el miércoles por la noche. Mirá el cronograma diario.
El invierno paró los termómetros en el inicio de la semana y abrirá paso a un frente inestable que modificará de forma drástica el mapa del tiempo en la región. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional confirma que Neuquén y Río Negro transitarán días marcados por heladas extremas, seguidas por un corredor de viento fuerte y precipitaciones mixtas que afectarán tanto a los valles como a los centros urbanos de la montaña.
El paso de este sistema frontal requerirá extremar los cuidados para circular en los corredores viales interprovinciales por la rápida transición de los fenómenos. Las madrugadas congelantes darán paso a ráfagas severas del sector oeste y, posteriormente, a un frente de lluvias continuas, configurando un escenario de inestabilidad que se extenderá hasta el próximo viernes.
El día clave del viento fuerte en el Alto Valle y cuándo llega el agua
En Neuquén, Cipolletti, Roca y alrededores, la semana presentará marcas térmicas muy variables y dos momentos críticos que alterarán las actividades al aire libre:
- Lunes 6: la jornada arrancó con una madrugada helada de -3°C y una máxima estimada en 12°C, bajo cielos cubiertos y vientos leves de hasta 22 km/h.
- Martes 7 (Alerta por viento): el termómetro subirá a 16°C de máxima, pero el protagonismo será de las ráfagas violentas que alcanzarán los 87 km/h durante las primeras horas del día, disminuyendo hacia la tarde hasta los 50 km/h.
- Miércoles 8: máxima de 14°C y mínima de 8°C. Las condiciones desmejoran hacia el final del día con lluvias intensas durante la noche y ráfagas de hasta 59 km/h.
- Jueves 9: descenso térmico marcado (máxima de 8°C y mínima de 7°C) con persistencia de algunas lluvias por la mañana y cielo cubierto.
- Viernes 10: el cierre de la semana laboral mantendrá la inestabilidad con cielo nublado, lluvias por la tarde y vientos que rozarán los 50 km/h.
Nevadas nocturnas y una semana a pura lluvia en la cordillera de Río Negro
La zona andina rionegrina consolidará el ambiente invernal con precipitaciones consecutivas que modificarán el estado de los accesos a la ciudad.
- Lunes 6: tras una mínima extrema de -6°C (máxima de 7°C), el tiempo desmejora hacia el final de la jornada con nevadas por la noche y ráfagas de 50 km/h.
- Martes 7: transición de fenómenos con nieve por la mañana y lluvia por la tarde, bajo el impacto de ráfagas severas de 78 km/h.
- Miércoles 8 al Viernes 10: bloque de inestabilidad acuática continua. El miércoles registrará lluvias durante todo el día con ráfagas de 50 km/h; el jueves sostendrá lluvias matinales y el viernes cerrará con precipitaciones persistentes durante toda la jornada bajo vientos leves.
San Martín de los Andes: heladas de -4°C, nieve y ráfagas extremas
La cordillera neuquina registrará condiciones climáticas rigurosas, con un martes que combinará temporal de viento y nieve temprana.
- Lunes 6: cielo nublado con una tarde de 10°C y una mínima de -4°C. Hacia la noche se activarán vientos fuertes de hasta 50 km/h.
- Martes 7 (Día crítico): ocurrirán nevadas en las primeras horas, acompañadas por un violento corredor de viento del oeste con ráfagas de hasta 87 km/h. Hacia la tarde-noche el fenómeno mutará a lluvias.
- Miércoles 8: el termómetro marcará una máxima de 8°C y mínima de 4°C, con lluvias durante todo el día y ráfagas de 50 km/h.
- Jueves 9 y Viernes 10: el jueves registrará nevizcas aisladas con una temperatura planchada en los 4°C, mientras que el viernes cerrará nublado y con lluvias constantes en todo el casco urbano.
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