Miro con el pensamiento hacia 1981 cuando me fui a Europa para ver qué pasaba por esos lados… para aprender bien el inglés y para enfrentarme con otro mundo.

Estuve un año trabajando y paseando hasta que tomé la decisión de volver a la Argentina, pero porque simplemente me dije: soy de allá. Sabía que volvía a mi país que andaba a los tumbos como desde hacía rato, y sabía también que iban a pasar 20 o 30 años y que todo iba a ser igual o peor. Yo confiaba en mí y me gustaba estar en Argentina…. ni loco me quedaba a vivir en Europa.

Hoy por hoy, año 2021 seguimos igual o peor. Pero no me arrepiento de haber vuelto.Sé que el sistema político, sindical y que sé yo cuánto más, es muy pobre… muy primitivo. Todo se hace por izquierda y el pensamiento es:“si lo puedo “cagar al Estado, lo voy a cagar”. O sea, jodo al que produce. Sé que los impuestos van a tacho roto, pero estoy contento de estar en mi país, y en el sur del Neuquén.

No sé si algo va a cambiar. Pero de todos modos apuesto a que en Neuquén va ver un buen y positivo cambio a partir del 2023.

Rodolfo Schroeder

DNI 13.323.173

San Martín de los Andes