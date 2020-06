“No me gusta” dijo Renda sobre la reforma en la plaza San Martín de Viedma

La obra tuvo un ampliación en el plazo de ejecución y no quedó de la mejor manera. Fotos: Marcelo Ochoa.

El secretario de Obras y Servicios Púbicos de Viedma, Gastón Renda, se refirió este miércoles a la obra de puesta en valor de la plaza San Martín y reconoció que "no me gusta, no es una obra que sea para la plaza de una capital de provincia".

En declaraciones radiales sostuvo que "no falta casi nada, parte del riego y la siembra ya está" y sólo "faltan reveer algunos planchones que están fuera de nivel" y ya se realizó "el reclamo a la empresa contratista".

La obra se inició en la gestión anterior, tuvo una ampliación en el plazo de ejecución y recibió muchas críticas de los vecinos por el resultado final de la reformulación del tradicional espacio.

En otra parte de la entrevista se refirió al importante listado de obras que se ejecutarán en la capital provincial, a través del programa Argentina Hace del gobierno nacional.

De las 19 obras previstas, "seis son prioritarias", dijo el funcionario al tiempo que explicó que "las que salieron son las que nosotros habíamos cargado en la plataforma, desde hace más de dos meses", mientras que "las obras más chicas ya las bajamos porque las fuimos poniendo en marcha con recursos propios".

Renda indicó que "no sabemos en qué momento va a llegar el dinero, seguimos presentando la documentación" y sobre las ya iniciadas "se pusieron en marcha para sostener la mano de obra local que había".

La selección de obras "se hace dentro del municipio, viendo las necesidades de los barrios" y fijó las prioridades sobre la construcción de veredas e iluminación en el bulevar Ituzaingó, entre Vintter y Perón; el pavimento de hormigón en Schieroni y Vintter, entre Corrientes y Bouchard (son tres cuadras cortas en cada una); dos etapas de cordones cuneta en el barrio Álvarez Guerrero, "para completar la totalidad del barrio y nos quedaría muy poco en el Lavalle para completar todos los barrios: Patagonia, Álvarez Guerrero, 30 de Marzo, 22 de Abril y Mi Bandera"; el cordón cuneta en bulevar Ituzaingó, entre Vintter y Perón; y una obra chica de cloacas que brindará soluciones a 43 familias en la calle Vintter, entre Pomona y Schieroni.

Sobre estas obras dijo que se completó la documentación necesaria, "están listas para salir a licitar" aunque "no hay precisiones sobre el envío de fondos".

También se refirió la reformulación de la avenida Perón, "que es otro compromiso asumido que saldrá con financiamiento nacional". En su momento fue presentada en cuatro etapas y ahora se unificó con una inversión de unos 80 millones de pesos.

Al respecto señaló que "es un compromiso de la gobernadora Arabela Carreras, que estaba por afuera del Argentina Hace y ahora parece que iría dentro de ese programa".

Renda agregó que "hay una obra para nosotros muy importante como es la cuenca pluvial de los barrios Jardín y Costanera Norte, de unos 450 millones de pesos, que no estaría entrando".

Contó también que antes de la reunión de Carreras con funcionarios nacionales, "estuvimos reunidos con gente del IPPV", que "está lista para comenzar la construcción de 25 viviendas" en terrenos que el municipio está terminando de limpiar y "estamos buscando la mejor manera sobre la posibilidad de construir pequeños programas de viviendas de a cuatro o cinco, de autoconstrucción, son viviendas muy económicas. Estamos trabajando en eso".