Dólar en feriado: cómo se comportan el oficial, MEP y CCL este lunes 17 de agosto 2026

El circuito cambiario en Argentina transita este lunes 17 de agosto 2026 una jornada atípica, marcada por el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Sin operatoria en las sucursales físicas ni actividad en los recintos bursátiles tradicionales, el sistema financiero funciona a través de plataformas electrónicas y billeteras digitales, conservando las cotizaciones consolidadas en el último cierre hábil.

De acuerdo con las planillas de coyuntura del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas proporciona un marco de resguardo indispensable para mitigar cualquier oscilación estacional.

En esta pausa bancaria, la cotización de ventanilla continúa actuando como el parámetro rector para los contratos de la economía real, mientras que las transacciones electrónicas vinculadas al dólar MEP y al dólar CCL reflejan un comportamiento de meseta sin tensiones nominales.

Cotización del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en las pizarras y plataformas: lunes 17 de agosto 2026

En los canales digitales de la banca pública, el dólar oficial minorista de referencia en el Banco Nación (BNA) se mantiene en $1.460,00 para la compra y $1.510,00 para la venta.

A partir de este valor se calcula el dólar tarjeta —parámetro de aplicación para consumos en el exterior y servicios digitales contratados fuera del país—, el cual se ubica en $1.963,00 incorporando el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

Por su parte, en los segmentos de negociación financiera no presencial, el dólar MEP conserva un valor de referencia de $1.521,60, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se sitúa en $1.573,80 y el circuito informal del dólar blue se posiciona en $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

Impacto en la Patagonia: el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en Río Negro y Neuquén

En la Patagonia, la certidumbre en las cotizaciones actúa como una herramienta clave para la planificación presupuestaria en las actividades centrales de la región.

Lunes 17 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial se mantiene en el Banco Provincia a:

$1.450 para la compra.

$1.520 para la venta.

Lunes 17 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se sostiene a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Dinámica de feriado: la marcha del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en el segmento digital

La estabilidad ,que exhiben las cotizaciones durante este día no laborable, refleja la total ausencia de movimientos especulativos en los entornos bancarios virtuales.

Con una brecha que apenas ronda el 0,7% entre el dólar oficial y el dólar MEP, las operaciones de ahorro a través de billeteras de inversión se cursan sin presiones sobre la liquidez.

En simultáneo, el comportamiento del dólar CCL consolida un spread acotado respecto a las pizarras formales, permitiendo que las firmas corporativas planifiquen sus transferencias y pagos de comercio exterior previstos para el reinicio de las actividades bancarias de este martes.

Análisis de mercado: ¿por qué el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL operan sin volatilidad?

El análisis de coyuntura sobre lo que estamos trabajando en esta semana corta evidencia que el control sobre el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde al estricto esquema de equilibrio fiscal y monetario del Gobierno nacional.

Los analistas del mercado coinciden en que la política de emisión cero sin respaldo directo, sumada a la constante demanda de instrumentos en pesos por parte de inversores institucionales, ha quitado incentivos para la dolarización de carteras.

Esta absorción sistemática de liquidez en moneda doméstica neutraliza de raíz los intentos de arbitraje o cobertura anticipada, ante el cierre de mes.