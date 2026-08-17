Con el foco puesto en las elecciones 2027: LLA reorganiza su armado porteño para disputarle Ciudad al PRO

En los pasillos de la Casa Rosada preocupa la posible «no reelección» de Javier Milei en 2027. El reciente freno parlamentario en el Senado, sumado al deterioro de indicadores clave de consumo y actividad económica, quebró el optimismo del oficialismo y encendió todas las alarmas en el esquema libertario.

Frente a este escenario de vulnerabilidad, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, abandonó el purismo ideológico «violeta» y asumió el control de un plan de contingencia urgente. La orden fue clara: buscar contención en Mauricio Macri y flexibilizar la relación con los gobernadores.

La necesidad de contención política empujó a Karina Milei a llamar a Mauricio Macri. La comunicación, que no se extendió por más de media hora, sirvió para reabrir un canal de diálogo que llevaba meses congelado tras los contrapuntos por los espacios de poder en el Gabinete.

Como publicó anteriormente este medio, el fundador del PRO explicó a su conducción partidaria que el objetivo es “dar un primer paso de acercamiento”, aunque mantiene reservas sobre las posibilidades reales de un acuerdo.

La avanzada de Karina Milei en la Ciudad: desembarco con ministros

Sin embargo, en paralelo a la mesa de negociación abierta en la Casa Rosada, La Libertad Avanza (LLA) activó una agresiva estrategia territorial para copar la Ciudad de Buenos Aires, el histórico bastión del macrismo. La iniciativa está comandada por Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, amiga personal y espada política de extrema confianza de Karina Milei.

El plan contempla un raid de bajadas al territorio junto a las principales figuras del Gabinete nacional para exhibir músculo político y medir a Ramírez de cara a 2027:

Desembarco económico con Caputo: el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo , acompañará a Ramírez en la inauguración del local número 100 de la cadena de heladerías Lucciano’s.

el ministro de Economía, , acompañará a Ramírez en la inauguración del local número 100 de la cadena de heladerías Lucciano’s. Presencia de «El Jefe»: la propia Karina Milei encabezará una recorrida junto a la legisladora por el sur de la Ciudad para visitar la fábrica de muebles Fontenla.

la propia encabezará una recorrida junto a la legisladora por el sur de la Ciudad para visitar la fábrica de muebles Fontenla. Seguridad y Gabinete: en las semanas siguientes se sumarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , con foco en pymes, comercios y prevención del delito.

en las semanas siguientes se sumarán el jefe de Gabinete, , y la ministra de Seguridad, , con foco en pymes, comercios y prevención del delito. Antecedentes: previamente, tanto Federico Sturzenegger como Patricia Bullrich ya compartieron caminatas con la dirigente en la Capital.

Tensión por las candidaturas y el tablero para el 2027

Aunque cerca de Pilar Ramírez aseguran que «no piensa en una candidatura» y que el objetivo es únicamente «llevar al territorio las políticas del Gobierno de Javier Milei», en la rosca política su nombre ya suena como la carta del oficialismo para pelear la Jefatura de Gobierno.

El movimiento reaviva la tirantez con el PRO, que gobierna el distrito desde hace casi dos décadas y resiste cualquier intento de absorción. Mientras Diego Santilli sostiene que su objetivo de máxima sigue siendo la provincia de Buenos Aires y Patricia Bullrich descarta competir en la Ciudad, LLA acelera el despliegue de sus figuras «puras» antes de sentarse a discutir la letra chica de las listas unificadas.