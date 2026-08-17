Fuerte accidente sobre Ruta 40: el conductor está en terapia intensiva, iban de Cipolletti a Villa La Angostura

Un fuerte accidente tuvo lugar sobre la Ruta 40, a la altura del kilómetro 2058, el sábado por la noche. Según el parte oficial de Bomberos, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando. En el auto viajaban al menos de tres personas desde Cipolletti a Villa La Angostura.

En el operativo de rescate y asistencia se trasladó de urgencia al conductor del vehículo al hospital local. Luego de los chequeos, los acompañantes también fueron derivados al centro médico. Hoy se conocieron detalles de su estado de salud.

Según pudo conocer este medio, el conductor de 61 años sufrió heridas de gravedad y «permanece internado en terapia intensiva» en el Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura. Sobre los otros dos heridos, se descartó que tengan lesiones de consideración.

Cómo fue el fuerte accidente sobre Ruta 40, en cercanías a Villa La Angostura: los heridos eran de Cipolletti

Las primeras pericias determinaron que no hubo participación de terceros ni presencia de hielo sobre la calzada al momento del accidente. Aun queda determinar a ciencia cierta lo ocurrido, pero se trataría de una maniobra incorrecta potenciada por la calzada humeda en la zona.

Cabe recordar que ante las condiciones de las rutas en la Patagonia, la portación de cadenas es obligatoria y se recomienda extremar las precauciones al circular por la Ruta 40, especialmente en el tramo comprendido entre Villa Traful y Pichi Traful.