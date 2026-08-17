A cuánto llegará el dólar a fin de 2026: las proyecciones del Banco Central, bancos internacionales y el debate por el atraso cambiario

En medio del debate sobre el nivel de competitividad de la economía y la evolución de los costos internos, los bancos y consultoras locales e internacionales anticipan una suba moderada del dólar mayorista hacia el cierre de 2026. De acuerdo con las estimaciones de la plaza financiera, la divisa oficial finalizará el año en torno a los $1.650, registrando una depreciación que volverá a ubicarse por detrás de la inflación anual, calculada cerca del 29%.

Así se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del informe internacional LatinFocus Consensus Forecast —que agrupa a más de 50 entidades financieras y consultoras privadas—. Ambas mediciones confirman que el mercado descuenta la continuidad del ancla cambiaria, mientras se reaviva la discusión sobre el encarecimiento en dólares de la producción nacional y los márgenes de rentabilidad del sector exportador.

En ese marco de debate, vale recordar las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una entrevista en el canal de streaming Carajo. Allí señaló: «Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad», una afirmación que generó repercusiones al contrastar con las proyecciones más conservadoras y con el mensaje de estabilidad cambiaria transmitido a los mercados.

Las estimaciones del REM y LatinFocus para diciembre de 2026

Los pronósticos de los principales analistas del sistema financiero convergen en un escenario de ajuste cambiario acotado para el segundo semestre:

LatinFocus Consensus Forecast: El informe que agrupa a más de 50 consultoras y bancos internacionales proyectó el dólar mayorista en $1.648,10 para fines de 2026. Frente al nivel de referencia de $1.487,50, la previsión implica una suba del 10,8% en lo que resta del año (una pérdida de valor del peso del 9,7%). En materia de precios, el consenso prevé una inflación acumulada del 29,3% .





El informe que agrupa a más de 50 consultoras y bancos internacionales proyectó el dólar mayorista en para fines de 2026. Frente al nivel de referencia de $1.487,50, la previsión implica una suba del en lo que resta del año (una pérdida de valor del peso del 9,7%). En materia de precios, el consenso prevé una inflación acumulada del . Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM): La encuesta mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ubicó la cotización nominal esperada para diciembre en $1.652, lo que representa una variación interanual del 14,1% respecto de diciembre de 2025 y una inflación proyectada del 29,8%.

Ambos relevamientos coinciden en que el tipo de cambio oficial experimentará un rezago de más de 15 puntos porcentuales frente a la inflación general durante el transcurso del año.

El debate por la competitividad y el ancla inflacionaria

El ritmo de desplazamiento del dólar oficial por detrás de los precios internos reavivó los reclamos de diversos complejos productivos y sectores exportadores, quienes advierten que la dinámica encarece los costos de producción nacional en moneda dura, resta competitividad en los mercados externos y perjudica a las industrias locales que compiten de manera directa con bienes importados.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene el ancla cambiaria como un pilar indispensable para contener las expectativas de inflación y consolidar la estabilidad macroeconómica. Por el momento, los contratos financieros y las estimaciones privadas no anticipan un salto discreto en la cotización, aunque el comportamiento del comercio exterior y la acumulación de reservas durante la segunda mitad del año resultarán determinantes para medir la sostenibilidad del esquema cambiario.