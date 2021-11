No prosperó el pedido de juicio político a vocales del Tribunal de Cuentas de Regina

Sin alcanzar la mayoría especial que establece la Carta Orgánica municipal, finalmente no prosperó el pedido de juicio político a dos vocales del Frente de Todos que integran el Tribunal de Cuentas a partir de la denuncia que formuló el intendente Marcelo Orazi (JSRN).

La denuncia fue presentada al Concejo Deliberante en agosto por el intendente Marcelo Orazi contra los vocales Domingo Vallejo y Gimena Cerda -ambos del FdT- por incumplimiento de la Ley Provincial 2747, que es la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas provincial, al dictar resoluciones sin dar intervención al vocal por la minoría; y en el caso de Vallejo por incumplir con la ley provincial 4.035 de aporte solidario para desocupados que se aplica a funcionarios que tienen una doble percepción por haberse acogido al beneficio de jubilación.

El Deliberante consideró válida la denuncia y habilitó lo mecanismos para abrir el proceso de Juicio Político con la convocatoria a una comisión integrada por un concejal de cada bloque que tuvo que dictaminar sobre cada los planteos formulados.

Hubo tres dictámenes en relación a la denuncia. La concejal del bloque de JSRN, Claudia Maidana, por su lado consideró se incumplió con la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y no así en cuanto al aporte solidario, por lo que mocionó a favor de iniciar el juicio político.

Por su parte, Hugo Cerda, concejal del FdT, mocionó por no hacer lugar al pedido de juicio político al señalar que Orazi "no logra acreditar los extremos denunciados, no acompañando prueba que acredite la supuesta falta cometida", y agregó que "no existe delito alguno por los denunciados, atento a la falacia argumental del escrito de denuncia".

A su turno, Carlos Rodríguez de la alianza Somos Villa Regina, apuntó que "las conductas analizadas han sido violatorias de la normativa vigente" y que está "acreditada una irregularidad de los miembros integrantes del cuerpo colegiado".

No obstante consideró que "las conductas no sustentan causa suficiente para proceder a un juicio político. Esas conductas pueden ser revertidas y corregidas, y no deben volver a suceder".

Los tres dictamenes fueron analizados en la última sesión del Concejo Deliberante; donde en definitiva no prosperó el avanzar con el proceso ni tampoco el desecharlo; dado que la Carta Orgánica en su artículo 104 determina que se necesita el voto de 7 de los 10 concejales para pronunciarse "por la procedencia o improcedencia".

En este sentido, los concejales Claudia Maidana, Silvio Rodríguez y el presidente del cuerpo Edgardo Vega, todos de JSRN, votaron por el inicio del juicio político, Carlos Rodríguez y María Eugenia Paillapi, de la alianza Somos Villa Regina, votaron por considerar que no hay "causa suficiente", mientras que los concejales del bloque del FdT junto a la concejal Agustina Fernández (JSRN), votaron por la improcedencia del juicio.