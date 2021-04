No pudo casarse por la pandemia de coronavirus y se puso el vestido de novia para vacunarse

Julie Lefkowitz, la enfermera que le administró la inyección a Studley, dijo que verla arreglada le trajo alegría, y a otras personas en el lugar de la vacunación. Foto: The Washington Post.-

La pandemia voló por los aires los planes de prácticamente toda la humanidad. También los de la estadounidense Sarah Studley, quien había elegido un vestido especial para su casamiento, pero eso no pudo suceder como consecuencia de las restricciones.

Sin embargo, la mujer no decidió darse por vencida: por el contrario, utilizó el vestido que había comprado para la boda el día en que se fue a vacunar, en Baltimore. Y de esa manera, cambió la perspectiva de un evento que, en otro marco, sería algo menos especial.

La historia, que tuvo lugar el último domingo, fue reflejada por "The Washington Post". "No me había emborrachado el año pasado, así que quería aprovechar este momento para celebrarlo por mí misma", relató la protagonista, una abogada de 39 años.

Así fue que Sarah entró al complejo de vacunación masiva, con un vestido retro de satén de línea A, con tul de lunares. Además, lo combinó con zapatos peep - toe. Y casi como si hubiese llegado al altar, se robó la atención de todos los presentes.

Sarah Studley, de 39 años, en su primera cita de vacunación contra el coronavirus en el sitio de vacunación del M&T Bank Stadium el 11 de abril, con su vestido de recepción de bodas sin usar. Foto: The Washington Post.-

Sarah iba a casarse en la tradicional ceremonia católica con Brian Horlor, de su misma edad, con quien se comprometió en noviembre de 2019. Fijaron fecha para la boda para un año después y planearon una elegante celebración en San Diego con unos 100 invitados. Pero el destino hizo lo que quiso.

“Parecía que no iba a ser posible tener una recepción que fuera segura y divertida, así que decidimos cancelarla”, dijo Studley.

Por ese motivo, la profesional y su pareja definieron hacer una ceremonia por civil, mucho más acotada. Y para que el vestido no quedara perdido en el clóset, Sarah lo sacó para un momento de igual relevancia en su historia personal.