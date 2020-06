No respetan la distancia social en colectivos de Neuquén y nadie se hace cargo

Llegaron nuevas flexibilizaciones a Neuquén, se habilitaron nuevas actividades, más gente salió a la calle e inmediatamente empezaron a aparecer problemas serios. Uno de ellos en el transporte público de pasajeros. En las paradas se registró gran cantidad de gente sin respetar el distanciamiento social. En las unidades viajan más usuarios de los permitidos para mantener la distancia entre ellos.

El gremio reclama el control municipal y más unidades en funcionamiento. Desde el Municipio aseguran que los choferes no deben levantar pasajeros si el micro esta lleno.

Algunos de los usuarios del transporte público indicaron que hay momentos que no se cumple el protocolo que prohíbe que viaje gente parada y lo relacionan con las pocas unidades que circulan. Desde el Municipio dijeron que actualmente la cantidad de pasajeros es el 20 por ciento de lo que había regularmente antes de la pandemia. Agregaron que la cantidad de unidades se reforzaron desde esta semana por las nuevas habilitaciones de actividades.

Una lectora envió una foto a Río Negro, donde se observa que en uno de los ramales dos pasajeros iban parados. Contó que al momento de pasar por el Parque Central, el chófer dejó incluso subir 10 pasajeros más.

“Los colectivos llevan solo gente sentada. Se controla. Seguimos un colectivo que venía lleno y vimos que en las próximas paradas hasta que no descendió gente no volvió a subir más pasajeros”, afirmó Claudio Coronel, secretario adjunto de la UTA.

Coronel dijo que puede ocurrir que si hay una persona mayor en la garita y una persona avisa que se baja en la próxima parada, se le deja subir y que ocupe luego el asiento apenas descienda la otra persona. Pero resaltó que son excepciones.

Con una reactivación del 90% de las actividades en la capital neuquina, el movimiento de pasajeros se incrementó y se visualiza en la cantidad de gente que aguarda en las paradas. Para muchos es el único medio que tienen para movilizarse.

Coronel dijo que lo ocurre en las garitas es un punto que debería hacerse cargo el Municipio.

El secretario adjunto de la UTA resaltó la necesidad de incorporar más servicios en los horarios picos. “Vemos colectivos que salen del Parque Central y hasta Leguizamón levanta gente, y después ya no puede levantar más gente”, observó.

Desde el Municipio se informó que se reforzó desde esta semana la cantidad de colectivos por la habilitación de nuevos rubros. La cantidad de personas al inicio del aislamiento era de 2.500 y ahora es seis veces más.

“Con los entre 12 y 15 mil pasajeros que hoy están andando, estamos en un 20 por ciento de lo que andaban en forma normal antes de la pandemia que eran 8o mil personas”, apuntó el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán.

Precisó que al inicio del aislamiento funcionaban 24 coches, luego se subió a 42 y desde esta semana son 68 (entre los que hay 11 refuerzos o alimentadores).

Testimonio de una usuaria que cruza toda la ciudad

Alejandra es una usuaria frecuente, que viaja por motivos laborales todos los días desde el oeste hacia una zona cercana a la costa del río. Para llegar hasta el sitio necesita tomarse dos colectivos. Por lo que en cada jornada, se sube en cuatro oportunidades al transporte público. Su pedido es claro: que se sumen más unidades en el servicio y que se cuide a los que viajan.

“Donde me tomo el colectivo, en calle Belgrano y Manuel Rodríguez, a la mañana va lleno y no para. He tenido que tomarme un taxi hasta el centro porque sino llego tarde a mi trabajo”, contó.

Después, al mediodía, cuando regresa, tuvo situaciones que decidió bajarse aún habiendo ya pagado el pasaje, porque el chofer hizo que suban personas aún estando los asientos ocupados.

Alejandra contó en una oportunidad, durante uno de los viajes vio a 10 personas viajando paradas.