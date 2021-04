Noche argentina en la NBA con Campazzo y Deck como protagonistas

Facundo Campazzo ya no es el único argentino en la NBA y, después de mucho tiempo, la liga más importante del mundo tendrá a dos de los nuestros en simultáneo.

Gabriel Deck recibió su primera convocatoria en Oklahoma City Thunder y esta noche podría hacer su debut. Después de superar exitosamente todos los testeos de coronavirus que indica el protocolo, el santiagueño está citado para el encuentro ante New Orleans Pelicans.

El cordobés, que viene de tener su mejor partido de la temporada justamente contra los Pelicans, estará en el duelo entre Denver Nuggets y Toronto Raptors. Este partido será transmitido solo por NBA League Pass mientras que el de Oklahoma irá por DirecTV Sports, ambos a las 22 horas de Argentina.

Campazzo logró por primera vez un doble-doble ante New Orleans con 19 puntos y 10 asistencias en el triunfo de Denver por 114 a 112. Más allá de la estadística, el aporte del base fue fundamental en los minutos finales con dos triples claves para la ajustada victoria.

En el caso de Deck la expectativa por el debut es grande pero no está confirmado que tenga minutos hoy. Debido al estricto protocolo aún no tuvo entrenamientos con el resto del equipo lo que dificulta sus posibilidades.

