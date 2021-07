Nuevas audacias

BAHÍA BLANCA

En Lomas de Zamora el presidente afirmó: “Yo calculo que para septiembre vamos a estar todos vacunados”.

El Presidente debería recordar que su fuerte no son ni las predicciones ni las comparaciones.



También dijo que “la vacunación es la puerta de salida de la pandemia”. Omitió reconocer que quienes lo rodean lo supieron antes que él y que por eso “se adelantaron en la fila” y se vacunaron antes que el resto.

Omitió reconocer que su ridículo sectarismo político impidió que, en el comienzo de la pandemia, tuviéramos millones de vacunas Pfizer que habrían reducido drásticamente la actual mortandad.



Y también: “Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegí la salud; elegí la vida antes que la muerte y, la verdad, que no me arrepiento de haber elegido eso”.

¿Cuál fue el resultado se sus sabias opciones? Pues, más de 100.000 fallecidos y una economía peor que en el 2002. Peor, imposible.



Y otra: “Yo les quiero dar a los jubilados del PAMI la posibilidad de hacer turismo, que puedan salir a pasear o a vacacionar. Así que después de septiembre, cuando terminemos la vacunación, preparémonos para una linda primavera”.



Los de PAMI no aceptan los desvaríos, se conformarían con lo realmente posible: comer y sobrevivir.

Humberto Guglielmin

DNI 10.401.180