Nuevo obstáculo para el juicio por jurados por el femicidio de Cielo López

El fiscal jefe juan Agustín García informó este martes que como consecuencia de la pandemia de coronavirus Covid-19, fue cancelada la audiencia prevista para sortear a los y las integrantes del jurado popular que juzgará el femicidio de Laura Cielo López. En consecuencia tampoco se hará la audiencia de selección, que tiene fecha 27 de abril, y corre riesgo el juicio que iba a comenzar el 4 de mayo.



“Hoy la Oficina Judicial nos informó que la audiencia de sorteo del jurado, que estaba prevista para el próximo viernes 17 de abril, fue cancelada”, indicó el fiscal jefe. “La cancelación es consecuencia de la pandemia de Coronavirus por la que atravesamos y que imposibilita la preparación de un juicio por jurados en condiciones normales”, especificó.



La realización del juicio por jurados está prevista entre el 4 y 8 de mayo. “La Oficina Judicial no me ha informado aún sobre la suspensión de juicio por jurados", dijo el fiscal jefe; "supongo que como ocurre con el resto de las actividades a nivel nacional y provincial y en los diversos ámbitos, esto se irá evaluando periódicamente y de acuerdo a la evolución de la pandemia para luego tomar decisiones”.



Planteó que como consecuencia de la cancelación de la audiencia de sorteo de jurados, “tampoco podrá llevarse adelante la audiencia de selección del jurados que estaba prevista para el 27 de abril, ya que al haberse cancelado el sorteo los tiempos materialmente no lo permiten”.



Cielo (18) fue abusada y asesinada el viernes 13 de septiembre del año pasado en la vivienda de Escobar (28) en Plottier. Una vez cometido el crimen, el imputado ocultó el cadáver hasta el sábado a la noche, lo mutiló y lo llevó hasta la costa del río Limay, en la zona de China Muerta.

Los restos fueron hallados el domingo a la mañana por dos pescadores. A través de cruces de antenas telefónicas y de los últimos mensajes enviados por Cielo se llegó al acusado y en su casa se encontraron manchas de sangre de la víctima.

El delito atribuido al acusado, fue homicidio doblemente calificado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género y para procurarse impunidad (criminis causa), en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor (artículos 80, incisos 7 y 11, 119 tercer párrafo, 45 y 55 del Código Penal).



Debido a que la expectativa de pena para los delitos imputados excede los 15 años de prisión, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que intervenga un jurado popular. La pena podría ser prisión perpetua.



En la investigación también intervinieron las fiscales del caso Carolina Mauri y Sandra Ruixo, junto a un equipo de hombres y mujeres que trabajan en fiscalía de Homicidios.



Como abogado querellante, interviene Marcelo Hertzriken Velazco.