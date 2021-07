Nuevo reclamo sobre el gas

Son varias las cartas que me publicó este diario debido a las irregularidades cometidas por la provincia y sus autoridades locales en la distribución de garrafones, cocinas, calefactores, instalación y cargas de gas continuas en este puerto. Pero lo triste del caso es que debía ser penado por la ley, que por aquí pasa de largo.

Desde hace varias elecciones, un ex delegado entregó ese tipo de equipos de gas en forma gratuita primero a su propia vivienda y otro a su complejo de cabañas. Luego pasaron tres delegados más y todos recibieron iguales beneficios, al igual que punteros políticos, comerciantes y otros, entre ellos lotes o construcciones deshabitadas. Todo esto lo denuncié a YPF el 1 de junio y ante la autoridad federal Prefectura Nacional Marítima, que la elevó al Juzgado Federal de Viedma.

Como conozco más o menos los tiempos de determinados funcionarios, me comuniqué al tiempo y me informaron telefónicamente que el Expte. 4594/21 había sido archivado sin más trámite. Hace unos días el intendente Casadei prometió que vendría en estos días con la gobernadora para solucionar el tema del gas. Ante los reclamos, el gobierno ha optado por traer garrafas de 10 kg entregando dos por persona en forma gratuita. Hace mucho frío y no hay leña, una garrafa para calefacción dura tres días y, si la compramos en el mercado, sale 800 pesos…

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673429



Puerto de San Antonio Este