Obstrucción

Roca

En la Argentina, la dinámica de la actividad económica está obstruida por la renegociación de la deuda, la corrupción y la inflación.

Es como un camino de montaña donde ha habido un desprendimiento de grandes rocas. Tenemos que esperar que los equipos de Vialidad Nacional retiren los escombros. Y mientras, el tránsito está estancado. A la espera. Nuestra economía no fluye.

Será necesario actuar con mucho cuidado y sabiduría para desobstruir el camino apartando los bloques de roca uno por uno, con los medios correctos.

Yo, la sabiduría, “quiero a los que me quieren y me dejo encontrar por los que me buscan. Me acompañan la riqueza y los honores, el bienestar verdadero y la vida honrada. Produzco frutos más preciados que el oro y dejo más utilidades que la plata, usando siempre los medios justos y los procederes correctos para enriquecer a los que me aman y para rellenar sus bodegas”. Proverbios 8:17-21.

Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481