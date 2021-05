Ocho demorados por no cumplir con las restricciones en Neuquén

Ayer, la policía de Neuquén multó a 10 personas por no usar barbijo. Anoche, los operativos de control siguieron tanto en la capital provincial como en otros puntos del territorio. Hubo ocho demorados por incumplir las medidas sanitarias que se encuentran vigentes hasta el momento.

La policía provincial realizó anoche 120 operativos para controlar las restricciones vigentes. En Neuquén según los últimos anuncios del gobernador Omar Gutiérrez está permitido circular sólo hasta las 21, aunque eso cambiaría hoy ya que la provincia está incluida entre las de alto riesgo epidemiológico y, en consecuencia, entrarían en vigencia las medidas anunciadas anoche por el presidente Alberto Fernández.

Lo cierto es que entre las 21 de ayer y las 6 de hoy, la policía neuquina realizó operativos en Neuquén capital, Zapala, Chos Malal, Junín de los Andes y Cutral Co. Controló un total de 403 vehículos y 438 personas. Hubo notificaciones, demoras y una infracción por no usar el barbijo.

Ocho personas fueron demoradas desde ayer a las 21 hasta hoy a las 6 horas por incumplir las medidas de cuidado dispuestas por el Poder Ejecutivo provincial por la pandemia de COVID 19. Entre ellas, el uso de barbijo y la no circulación fuera del horario permitido.

En la capital provincial se realizaron 47 operativos, mientras que los 73 restantes fueron en Zapala, Chos Malal, Junín de los Andes y Cutral Co.

En Neuquén capital se controlaron 321 vehículos, siete de los cuales fueron secuestrados por la Policía. De las 337 personas controladas en total, cinco fueron notificadas del incumplimiento de las medidas de cuidado vigentes, otras cinco resultaron demoradas y hubo una que recibió una infracción por no usar barbijo.

En tanto, en la sumatoria de operativos desarrollados en el interior de la provincia se controlaron 82 vehículos y 101 personas. Hubo tres demorados.

El monto de las multas a quienes no cumplan con la obligación del uso de barbijos o protectores faciales fue elevado de 20.000 a 25.000 pesos.