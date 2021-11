Cansado de tanto mensaje de odio, ese odio que muchos profesan y exponen en las redes contra otras personas, y que cuando uno quiere indagar en las razones tienen argumentos repetidos, casi calcados, casi editorializados, es que me pregunto si no nos damos cuenta que odiar no es gratis…

La palabra odio refiere a un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien o algo, y la palabra sentimiento refiere a un estado de ánimo o disposición emocional. En cualquier caso ese alguien a quien decimos odiar debe habernos hecho un mal casi irreparable, porque el odio justamente refiere a sentimientos muy profundos…

El odio es una elección, porque por más que nos lo quieran inocular mediante mensajes externos, somos nosotros los que en definitiva decidimos odiar… aunque hoy existan metodologías tecnológicas (Cambridge Analytica), que ayuden mucho a inocular sentimientos de rechazo u odio hacia personas o sectores de la/s comunidad/es.

El odio ha sido desde siempre usado para librar batallas, ya que mientras más odio había, más furia se llevaba en la espada… o en la bala.

El odio, como dice un viejo refrán, “jode más al envase que lo contiene que el lugar donde se vierte”. ¡El odio es usado para “usar” y enardecer..! Cuánta gente dice:¡nombran a fulano/a y me da odio…!

Supongamos que el odio fuera un sentimiento normal y común;pregunto: a cuántas personas odia usted… y por qué;qué le han hecho “personalmente” esas personas para lograr ese “odio”. Y me refiero a cuestiones personales, porque muchas veces el odio es propagado con intenciones muy concretas, y que el odiador ignora.

El odio ocupa el lugar de sentimientos tales como solidaridad, empatía o amor.

Decía mi abuelo:“cuando dos pelean, mirá detrás de la cortina que vas encontrar el que saca ventaja de esa pelea.”

Cuando nos demos cuenta de lo inútil de las peleas, en contraposición con el debate, la discusión y la diversidad, que siempre deben de existir, ese día comprenderemos también que el odio es parte de esa pelea inútil que hace que un tercero saque ventaja de la misma, y seamos usados para fines inconfesables, que logran enemistar a amigos y familias. Divide y reinarás;eso es lo que consigue el odio. Odiar no es gratis.



Jorge L Fernández Avello

DNI: 12.862.056

Bariloche