Opinión: Argentina y su Scola de básquet

A menudo la vorágine informativa hace perder de vista hechos y personas importantes. En el rigor del día a día, Argentina ganó 94-81 a Nigeria para asegurarse a la próxima fase del Mundial de China y se acerca a sus objetivos en el certamen.

De Luis Scola podría decirse que fue el goleador (23) y el máximo rebotero (10). Pero reducir al capitán y referente de la selección argentina de básquet a un partido resulta muy injusto.

Esta vez, Luifa rompió otra barrera desde los números que no solo ratifica su liderazgo para el equipo nacional, sino que lo sube en la escala global.

Con lo que anotó en el segundo partido de su quinto Mundial de la disciplina llegó a 611 puntos, superando la marca de australiano Andrew Gaze (594).

Pese al logro individual, Scola mantiene los mismos valores que dejó la Generación Dorada, esos que superan cualquier título: pone por encima lo colectivo antes que lo persona.

‘‘Es algo importante, pero siento que no es el momento para disfrutar de esas cosas. Subir al segundo lugar en esa tabla no cambia tanto con ser tercero, aunque marca que estuve mucho tiempo a un nivel determinado. Habitualmente los jugadores no se mantienen durante tan largo período a ese nivel. Cuando termine el torneo o un poco más adelante voy a poder darle el valor que se merece’’, argumentó.

Argentina enfrentará este miércoles 9:30 a Rusia por la fecha 3 del grupo B. Se disputarán el liderazgo de la zona y el triunfo es importante porque se arrastran puntos para la segunda fase.