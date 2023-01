Brasil y Perú: la misma moneda

La irrupción de una nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina acentúa la intensidad de la lucha por la distribución de la renta y la obtención de la misma a través de la apropiación de los enormes recursos naturales del continente. No se trata de democracia, justica, seguridad, todos conceptos genéricos con lo cual se trata de “satisfacer” la ansiedad a través de los medios de comunicación corporativos , de las grandes mayorías del continente . Lo que está en juego es otra cosa, y esas mayorías Nacionales son ajenas al juego real.



Brasil y el intento de irrupción de grupos “ bolsonaristas” al edificio de Congreso, fue una pretensión de golpe de estado suave , con el objetivo de condicionar al nuevo gobierno electo de Lula. La agencia para el desarrollo internacional de los EEUU (USAID) junto con la CIA han tenido intervención en los preparativos del armado y convocatoria (redes sociales) de el conato de golpe de estado contra Lula ( redescristinas.net ) con sectores de las fuerzas armadas del País. Esa agencia de los EEUU integrada por personal de la CIA , cuyo objetivo sería aportar a los Países ayuda no militar de carácter político, económico cultural y jurídico ya había cumplido un rol en el juicio por corrupción contra Lula en el año 2016 y el derrocamiento por la misma causa de la Presidenta Dilma Russeff en el mismo año. En ambos casos fueron absueltos por ilegalidades en el proceso reconocido por la justicia de Brasil y la ONU . El ex Presidente Bolsonaro y el Juez Sergio Moro que inicio el proceso judicial fraudulento el cual finalizo con la condena y detención de Lula (luego anulado) -recordemos que ese juez estuvo en la Argentina promovido por la Corte Suprema para dar charlas contra la lucha contra la corrupción – visitaron en el año 2019 en la oficina de Langley de la CIA informando sobre los avances de la lucha contra la corrupción en Brasil (Brasilwire.com). Por otro lado el Atlantic Council , un órgano de fomento a las ideas de la alianza atlántica OTAN para América y Europa , asesoro y formo a los fiscales brasileños que intervinieron en el caso . Una demanda presentada ante el Supremo Tribunal Federal por la defensa del expresidente Lula acompaño pruebas de que el exjuez Sergio Moro (luego Ministro de Justicia) confabuló con autoridades extranjeras en la conducción del proceso que condujo a la detención del líder del Partido de los Trabajadores, y su posterior exclusión de una candidatura a la presidencia en 2018.



En el caso de Perú, el golpe de Estado en el mes de Diciembre fue articulado en forma más elocuente: un día antes del mismo la embajadora de EEUU allí , Lisa Kenna – ex veterana de la CIA –mantuvo una extensa reunión con el Ministro de Defensa de , Gustavo Bobbio Rosas . Este Ministro de Defensa, General de brigada, coordino y dispuso que los militares se levantasen contra el Presidente Pedro Castillo el día posterior a la reunión , siendo este último detenido por haber dispuesto la disolución del Congreso ante las permanentes obstrucciones, operaciones políticas y mediáticas , e intentos destituyen llevados adelante contra Castillo desde horas después de haber sido elegido Presidente . Castillo , maestro , indio , pobre y con un movimiento político débil no podía ejercer poder alguno , porque sus emblemas de gobierno implicaban reforma agraria , modificar los impuestos a pagar por las compañías privadas al Estado por la extracción de minerales para financiar desarrollo social. Los EEUU y Europa no han condenado el golpe de estado , por el contrario la embajadora de los EEUU se reunió el 18 de Enero de este año con los nuevos ministros de Energía e Hidrocarburos del Gobierno de facto apara alentar “ los planes de inversión “ de las industrias extractivas (ver en Twitter @USAAmbPeru ).



Perú está hoy sumergido en un baño de sangre con más de 60 muertos, y manifestaciones de pedido de renuncia del actual gobierno de facto y llamamiento a elecciones. Castillo proclama desde la cárcel : “no soy un ladrón , corrupto, ni un violador , ni un matón “ y pide a las fuerzas armadas y dejen de reprimir al pueblo . El País está sumido en un caos y la Organización de Estados Americanos (OEA) que promovió el golpe en Bolivia, nada ha dicho.



Vale la pena advertir los comentarios de la Jefa del comando Sur de los EEUU General Laura Richardson , paradójicamente en el Atlantic Council (atlanticcoucil.org ) hace escasos días . Allí dijo en una charla sobre “Seguridad en las Américas” que América Latina es muy importante por sus ricos recursos naturales , elementos de tierras raras y el triángulo del litio de Argentina, Chile y Bolivia . Además las reservas de petróleo ligero más grandes en Venezuela y Guyana. Destacó la importancia del Amazonas como pulmón del mundo, y disponer del 31% del agua dulce del mundo. Todo esto tiene que ver con nuestra seguridad nacional “por lo cual tenemos que empezar nuestro juego “.

Es hora de entender las cuestiones reales que se ponen en juego en América Latina: No ahora; siempre.

*Abogado, docente de la facultad de Economía de la UNco.