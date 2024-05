Horóscopo de hoy jueves 16 de mayo, signo por signo

Amor: Tendrás un día feliz, siempre y cuando compartas tus alegrías con alguien. Si te han herido, acepta las disculpas y no condenes.

Bienestar: En materia legal, decide de inmediato, el tiempo jugará en tu contra. No olvides consultar a un profesional sin importar lo que cueste.

Riqueza: Si alguien trata de perjudicarte en el trabajo no servirá hacerte el distraído. Hazle frente a la situación, no temas.

Amor: No dudes en escaparte unos días con la persona que amas, será esencial para suavizar esas asperezas que hoy los separan.

Hoy: No comentes tus dudas con personas que no conoces demasiado. Resérvate los detalles de tu vida privada para ti mismo.

Bienestar: Llama a los amigos y pide sostén en este trance. Diles que no a los mezquinos intereses de los individuos, trabaja en grupo.

Riqueza: De cada diez proyectos solo tres serán redituables. No desperdicies tu energía en todos ellos, concéntrate en los posibles.

Bienestar: Aunque no eres un orador profesional tienes el carisma suficiente como para convencer a todos e imponerte. Anímate, no temas.

Riqueza: Se genera un clima espeso, turbio, en el que intentan dejarte fuera de interesantes proyectos. No actúes con ingenuidad.

Amor: La relación con tu pareja pasa por un mal momento. Haz lo necesario para revertir esta situación. No dejes pasar más el tiempo.

Hoy: No te creas la gran persona como para juzgar a quien tienes alrededor. Baja tu nivel de exigencia y haz uso de la tolerancia.

Riqueza: No confundas la estabilidad con inmovilidad. Probablemente creas que tu economía está estancada. Haz tu jugada.

Bienestar: Tomar decisiones, si bien no siempre es fácil, te brinda la enorme tranquilidad de no seguir las directivas impuestas por terceros.

Amor: El amor se vuelve crítico, las peleas pueden llevar a un punto sin retorno. No te enredes con personas muy diferentes a ti.

Amor: La rutina y el ritmo acelerado de estos días no dejan tiempo para cultivar el amor. Asegúrate de darle su lugar en tu corazón.

Hoy: Deberás renunciar a parte de los compromisos que has decidido tomar. Te será imposible cumplir con todos, no seas obstinado.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Te sentirás completamente a la deriva en lo que respecta a emociones. Te será imposible controlarlas o racionalizarlas.

Amor: Entrarás en constantes discusiones con tu pareja por menesteres sin importancia. Procura evitar decir cosas que no sientes.

Riqueza: Sientes que la rutina laboral está acabando con tu creatividad. Fuérzate a cambiar tus hábitos y ejercitar tu mente.

Bienestar: No temas avocarte a aquella carrera que siempre deseaste, pero que has considerado no fructífera. Busca un momento en tu vida para hacerlo.