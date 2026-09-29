Cero costo a los vecinos y obra pública para Bariloche

El Lago Nahuel Huapi desagua en el río Limay, el cual se une con el Neuquén para formar el río Negro, constituyendo la fuente hídrica esencial para las represas del Comahue (Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón, etc.). Pese a ser el origen directo de este recurso estratégico, Bariloche no percibe ni canon ni regalías hidroeléctricas.

Con el nuevo esquema de cobro, la provincia percibirá U$S 40 millones anuales y nuestra ciudad debe exigir parte de ese monto, “y nosotros lo vamos a incorporar a la Carta Orgánica para que con toda la fuerza de nuestra “máxima legalidad” se nos compensen, por ser la «cuenca poniente» o custodia del recurso!

Siguiendo el esquema de coparticipación de regalías de gas y petróleo, donde los municipios productores o con afectación directa reciben porcentajes automáticos (6,5%) Bariloche debería recibir esa cuota de forma inmediata vía modificación de la ley provincial de redistribución de regalías o al instrumentar la coparticipación municipal del nuevo canon y las regalías.

Si la Provincia reconoce al Lago Nahuel Huapi como la «fuente de extracción» y le asignara a Bariloche el tratamiento de municipio productor único de la cuenca poniente, contaremos con casi cuatro mil millones de pesos (US$ 2.640.000) anuales más en el presupuesto municipal.

Ese valor representa casi un 4,0% del presupuesto total del municipio.

¡Vean esto!: La Obra pública e infraestructura para la ciudad suele estar en un 5% a 10% en obras de capital. Un ingreso constante de USD 2,6 millones anuales permitiría incrementar en más de un 40% la partida anual para obras urbanas (asfaltado, servicios en barrios del Sur, mitigación ambiental en la cuenca del lago).

Al tratarse de un recurso proveniente del uso del agua y no de tasas ni tributos locales, constituiría un ingreso directo desvinculado de la actividad turística de temporada alta o baja. No provoca daño paisajístico ni agotamiento de recursos naturales ni afecta el ambiente ni degrada nuestro suelo. ¡TODO A FAVOR!

¡Sin costo alguno para los vecinos nuestra ciudad puede crecer en obras que mejoren la calidad de vida de todos los barilochenses!

¡Hagamos posible esto llevando estas ideas a la Convención Municipal!

(Ahora saldrán los que van a decir que es una utopía o que es imposible, claro, lo dirán porque no quieren poner ese dinero en Bariloche o porque no creen que es posible pelear por esto).

Yo estoy convencido que lo podemos hacer.