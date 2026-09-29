Feria del Libro 2026 en Roca: grilla completa del 1 al 4 de octubre, con Casciari, O’Donnell y más invitados

La Feria del Libro 2026 abre sus puertas esta semana en Roca. La octava edición de uno de los eventos más esperados del año comienza el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el próximo domingo 4 de octubre.

Bajo la consigna de «Leer entre bardas», la Feria del Libro 2026 traerá propuestas gratuitas para todas las edades. Habrá charlas, presentaciones, talleres y cada día se podrá hacer un recorrido por los stands que estarán desplegados en el Predio Ferial Municipal ubicado en calle Cerro Tronador 260. Un dato a tener en cuenta, son los horarios ya que estos variarán según los días.

Según el cronograma, el jueves y el viernes el predio abrirá sus puertas desde las 9 hasta las 23; el sábado de 10 a 23 y el domingo de 14 a 23. Además habrán distintos auditorios con diferentes grillas, mirá el detalle día por día

Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma del jueves 1 de octubre

El cronograma confirmado para este 1 de octubre es el siguiente:

Auditorio “Jorge Luis Borges”

9:30 hs – Taller «Leer entre bardas», con Juan Solá (cupo completo)

14 hs – Apertura oficial Feria Municipal del Libro 2026

15:30 hs – Espectáculo musical para las infancias, de Luis Pescetti

20 hs – Presentación libro “La extranjera” de Gonzalo Heredia

22 hs – Espectáculo “Canciones prohibidas en la dictadura”, de Tango Nova,

Carpa «Juan Raúl Rithner»

9 hs – Taller “Ciudadanía en construcción”, con Cecilia Ugalde (cupo completo)

10:30 hs – Taller “Poesía en postales”, con Graciela Fernández (cupo completo)

15 hs – Taller “Creación de personaje para historieta”, con Jorge Carrión y Fernando Papino (cupo completo)

18 hs – Presentación libro “La Mojca” de Francisco Galeano

19:30 hs – Teatro «El hombre gris»

Carpa «Paola Kaufmann»

9 hs – Taller “Amigos de la lectura. Alicia y Caperucita”, con Julieta Mariatti (cupo completo)

10 hs – Taller “Historias que se cuentan con la voz”, con Dardo Gobbi y Marcelo Miranda (cupo completo)

15 hs – Taller “Cuando la luz se convierte en imagen”, con Bianca Pacheco (cupo completo)

18 hs – Presentación libro “Muertes administradas”, de Alejandra Berenguer y Gustavo Breglia

19 hs – Presentación libro “Cuentos con muertos en el Golfo San Matías”, de Cobi Zucchini

Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma del viernes 2 de octubre

El cronograma del segundo día de la Feria del Libro 2026, se compone de la siguiente manera:

Auditorio “Jorge Luis Borges”

10 hs – Espectáculo “Cuentos de la tortuga”, de Claudio Paz (cupo completo)

14:30 hs – Taller “Las conexiones y otros textos”, con Pablo Yoiris (cupo completo)

18 hs – Presentación de los libros “La estafa de la feminidad” y “Maternidad: ¿deseo o mandato?” de Lala Pasquinelli

20 hs – Presentación del libro “Montoneros, una historia visual”, de María O’Donnell

22 hs – Espectáculo Cosas de aves

Carpa «Juan Raúl Rithner»

9 hs – Taller “Introducción al podcast”, con Ezequiel Epifanio (cupo completo)

10:30 hs – Taller “Rayuela de palabras”, con María de los Ángeles Alarcón (cupo completo)

14 hs – Taller “Musicoterapia para personas con discapacidad”, con Carolina Bassi (cupo completo)

16 hs – Taller “Dibujamos palabras”, con Graciela Fernández (cupo completo)

18 hs – Presentación del libro “Pinceladas patagónicas”, con Hedy Bernardini

19 hs – Presentación de los libros “Relatos II” de Santiago Iturbe y “Más allá del secreto de las lámparas” de María Victoria Vagnoni

Carpa «Paola Kaufmann»

9 hs – Taller “Cuentos de terror – Monko soy una tumba”, con Julieta Mariatti (cupo completo)

10:30 hs – Taller “Cacharrófonos I”, con Hugo Garcés (cupo completo)

14 hs – Taller “Cacharrófonos II”, con Hugo Garcés (cupo completo)

15:30 hs – Taller “Cómo producir un audiolibro”, con Ezequiel Epifanio (cupo completo)

17 hs – Presentación del libro “La mamá de Simón”, de Natalia Corbould

18 hs – Presentación del libro “Y por qué no a mí”, de Estefani Gisela Salaya

19:30 hs – Taller de “Arteterapia”, con Julieta Lecot (cupo completo)

Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma del sábado 3 de octubre

Auditorio “Jorge Luis Borges”

10:30 hs – Presentación del libro + audiolibro “Una bandada de peces” (antología de relatos de literatura infantil y juvenil), del Fondo Editorial Municipal

12 hs – Presentación del libro + audiolibro y entrega de premios Quiero Decir 2025 (antología adolescente de cuentos, microrrelatos y poesía), del Fondo Editorial Municipal

16 hs – Charla “¿Qué nos muestran las infancias y adolescencias de hoy? Malestares, crianza, diagnósticos en tiempos de inmediatez”, con Marcelo Rocha

18 hs – Presentación de los libros “Secretos de sangre y “Ellas. Historias de mujeres como vos”, de Viviana Rivero

20 hs – Presentación del libro “Una historia de la felicidad”, de Pedro Saborido

21:45 hs – Espectáculo Carpocapsa Folclórica.

Carpa «Juan Raúl Rithner»

10 hs – Taller “Punto por punto”, con Amara Manzo (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

14 hs – Taller “El asistente para tu día a día”, con Ezequiel Epifanino (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

15:30 hs – Taller “Descubriendo un mundo ilustrado”, con Nella Gatica (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

17:30 hs – Presentación del libro “Manzanas negras”, de Estefani Vicens

19 hs – Presentación del libro “La alegría perdida”, de Caitruz de Mario Figueroa

Carpa «Paola Kaufmann»

10 hs – Taller “Preferiría escribirlo”, con María Eugenia Pérez Concetti y Matías García Fernández (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

14 hs –Taller “Palabras del aire al papel”, con Griselda Martínez (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

17 hs – Presentación del libro “La turista”, de Anahí Almuna

18 hs – Presentación “Colección Patagonia Gótica “La dentadura siniestra y otros cuentos””, del compilador José Álvarez

19 hs – Presentación del libro “Cicatrices. Relatos de autores campograndenses”, de la compiladora Rosana Zeballos

Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma del domingo 4 de octubre

Auditorio “Jorge Luis Borges”

16 hs – Recital poético «Sálvame siempre de la mezquindad del corazón», Claudia Masin, por Aranzabal, Penrró, Presti y Raiteri

20 hs – Recital Literario «Puro Cuento», de Hernán Casciari

22 hs – Murga “La soñadora despierta”

Carpa «Juan Raúl Rithner»

17 hs – Presentación del libro “Poemas para mirar con otros ojos”, de Mariana Rizzuto

18 hs – Presentación del libro “De todas las aguas”, de Elena Paso y Silvia Sánchez

19 hs – Presentación del libro “Berbel, el latido de la Patagonia”, de Cecilia Rayén Guerrero Dewey

Carpa «Paola Kaufmann»