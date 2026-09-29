Feria del Libro 2026 en Roca: grilla completa del 1 al 4 de octubre, con Casciari, O’Donnell y más invitados
La 8° edición de la Feria del Libro organizada por el Municipio de Roca inicia esta semana. Serán cuatro días llenos de actividades, mirá el detalle del cronograma con los confirmados.
La Feria del Libro 2026 abre sus puertas esta semana en Roca. La octava edición de uno de los eventos más esperados del año comienza el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el próximo domingo 4 de octubre.
Bajo la consigna de «Leer entre bardas», la Feria del Libro 2026 traerá propuestas gratuitas para todas las edades. Habrá charlas, presentaciones, talleres y cada día se podrá hacer un recorrido por los stands que estarán desplegados en el Predio Ferial Municipal ubicado en calle Cerro Tronador 260. Un dato a tener en cuenta, son los horarios ya que estos variarán según los días.
Según el cronograma, el jueves y el viernes el predio abrirá sus puertas desde las 9 hasta las 23; el sábado de 10 a 23 y el domingo de 14 a 23. Además habrán distintos auditorios con diferentes grillas, mirá el detalle día por día
Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma del jueves 1 de octubre
El cronograma confirmado para este 1 de octubre es el siguiente:
Auditorio “Jorge Luis Borges”
- 9:30 hs – Taller «Leer entre bardas», con Juan Solá (cupo completo)
- 14 hs – Apertura oficial Feria Municipal del Libro 2026
- 15:30 hs – Espectáculo musical para las infancias, de Luis Pescetti
- 20 hs – Presentación libro “La extranjera” de Gonzalo Heredia
- 22 hs – Espectáculo “Canciones prohibidas en la dictadura”, de Tango Nova,
Carpa «Juan Raúl Rithner»
- 9 hs – Taller “Ciudadanía en construcción”, con Cecilia Ugalde (cupo completo)
- 10:30 hs – Taller “Poesía en postales”, con Graciela Fernández (cupo completo)
- 15 hs – Taller “Creación de personaje para historieta”, con Jorge Carrión y Fernando Papino (cupo completo)
- 18 hs – Presentación libro “La Mojca” de Francisco Galeano
- 19:30 hs – Teatro «El hombre gris»
Carpa «Paola Kaufmann»
- 9 hs – Taller “Amigos de la lectura. Alicia y Caperucita”, con Julieta Mariatti (cupo completo)
- 10 hs – Taller “Historias que se cuentan con la voz”, con Dardo Gobbi y Marcelo Miranda (cupo completo)
- 15 hs – Taller “Cuando la luz se convierte en imagen”, con Bianca Pacheco (cupo completo)
- 18 hs – Presentación libro “Muertes administradas”, de Alejandra Berenguer y Gustavo Breglia
- 19 hs – Presentación libro “Cuentos con muertos en el Golfo San Matías”, de Cobi Zucchini
Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma del viernes 2 de octubre
El cronograma del segundo día de la Feria del Libro 2026, se compone de la siguiente manera:
Auditorio “Jorge Luis Borges”
- 10 hs – Espectáculo “Cuentos de la tortuga”, de Claudio Paz (cupo completo)
- 14:30 hs – Taller “Las conexiones y otros textos”, con Pablo Yoiris (cupo completo)
- 18 hs – Presentación de los libros “La estafa de la feminidad” y “Maternidad: ¿deseo o mandato?” de Lala Pasquinelli
- 20 hs – Presentación del libro “Montoneros, una historia visual”, de María O’Donnell
- 22 hs – Espectáculo Cosas de aves
Carpa «Juan Raúl Rithner»
- 9 hs – Taller “Introducción al podcast”, con Ezequiel Epifanio (cupo completo)
- 10:30 hs – Taller “Rayuela de palabras”, con María de los Ángeles Alarcón (cupo completo)
- 14 hs – Taller “Musicoterapia para personas con discapacidad”, con Carolina Bassi (cupo completo)
- 16 hs – Taller “Dibujamos palabras”, con Graciela Fernández (cupo completo)
- 18 hs – Presentación del libro “Pinceladas patagónicas”, con Hedy Bernardini
- 19 hs – Presentación de los libros “Relatos II” de Santiago Iturbe y “Más allá del secreto de las lámparas” de María Victoria Vagnoni
Carpa «Paola Kaufmann»
- 9 hs – Taller “Cuentos de terror – Monko soy una tumba”, con Julieta Mariatti (cupo completo)
- 10:30 hs – Taller “Cacharrófonos I”, con Hugo Garcés (cupo completo)
- 14 hs – Taller “Cacharrófonos II”, con Hugo Garcés (cupo completo)
- 15:30 hs – Taller “Cómo producir un audiolibro”, con Ezequiel Epifanio (cupo completo)
- 17 hs – Presentación del libro “La mamá de Simón”, de Natalia Corbould
- 18 hs – Presentación del libro “Y por qué no a mí”, de Estefani Gisela Salaya
- 19:30 hs – Taller de “Arteterapia”, con Julieta Lecot (cupo completo)
Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma del sábado 3 de octubre
Auditorio “Jorge Luis Borges”
- 10:30 hs – Presentación del libro + audiolibro “Una bandada de peces” (antología de relatos de literatura infantil y juvenil), del Fondo Editorial Municipal
- 12 hs – Presentación del libro + audiolibro y entrega de premios Quiero Decir 2025 (antología adolescente de cuentos, microrrelatos y poesía), del Fondo Editorial Municipal
- 16 hs – Charla “¿Qué nos muestran las infancias y adolescencias de hoy? Malestares, crianza, diagnósticos en tiempos de inmediatez”, con Marcelo Rocha
- 18 hs – Presentación de los libros “Secretos de sangre y “Ellas. Historias de mujeres como vos”, de Viviana Rivero
- 20 hs – Presentación del libro “Una historia de la felicidad”, de Pedro Saborido
- 21:45 hs – Espectáculo Carpocapsa Folclórica.
Carpa «Juan Raúl Rithner»
- 10 hs – Taller “Punto por punto”, con Amara Manzo (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)
- 14 hs – Taller “El asistente para tu día a día”, con Ezequiel Epifanino (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)
- 15:30 hs – Taller “Descubriendo un mundo ilustrado”, con Nella Gatica (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)
- 17:30 hs – Presentación del libro “Manzanas negras”, de Estefani Vicens
- 19 hs – Presentación del libro “La alegría perdida”, de Caitruz de Mario Figueroa
Carpa «Paola Kaufmann»
- 10 hs – Taller “Preferiría escribirlo”, con María Eugenia Pérez Concetti y Matías García Fernández (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)
- 14 hs –Taller “Palabras del aire al papel”, con Griselda Martínez (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)
- 17 hs – Presentación del libro “La turista”, de Anahí Almuna
- 18 hs – Presentación “Colección Patagonia Gótica “La dentadura siniestra y otros cuentos””, del compilador José Álvarez
- 19 hs – Presentación del libro “Cicatrices. Relatos de autores campograndenses”, de la compiladora Rosana Zeballos
Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma del domingo 4 de octubre
Auditorio “Jorge Luis Borges”
- 16 hs – Recital poético «Sálvame siempre de la mezquindad del corazón», Claudia Masin, por Aranzabal, Penrró, Presti y Raiteri
- 20 hs – Recital Literario «Puro Cuento», de Hernán Casciari
- 22 hs – Murga “La soñadora despierta”
Carpa «Juan Raúl Rithner»
- 17 hs – Presentación del libro “Poemas para mirar con otros ojos”, de Mariana Rizzuto
- 18 hs – Presentación del libro “De todas las aguas”, de Elena Paso y Silvia Sánchez
- 19 hs – Presentación del libro “Berbel, el latido de la Patagonia”, de Cecilia Rayén Guerrero Dewey
Carpa «Paola Kaufmann»
- 16 hs – Taller “Memorias cosidas”, con Sandi Giles (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)
- 18 hs – Presentación del libro” El pianista que jamás llegó al concierto”, de los compiladores Santiago Rey y Ángeles Alemandi
- 19 hs – Presentación del libro “El desierto en la boca”, de Matías Stiep
Comentarios