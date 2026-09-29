Daniel Osvaldo fue trasladado a un hospital de mayor complejidad: cómo sigue su salud

Daniel Osvaldo continúa internado luego del delicado cuadro de salud que obligó a operarlo. El exfutbolista fue trasladado al Hospital Bicentenario de Monte Grande y su familia dio nuevos detalles sobre su evolución.

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación. Después de permanecer internado y ser intervenido por un cuadro que incluyó un derrame pleural y una infección pulmonar, el exfutbolista fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, donde permanece bajo control médico.

La derivación representa la principal novedad conocida en las últimas horas. Según informaron distintos medios nacionales, el traslado se realizó para que pudiera continuar su atención en un centro de mayor complejidad.

Cómo sigue Daniel Osvaldo tras ser trasladado

En medio del hermetismo que mantiene la familia, comenzaron a conocerse algunos datos alentadores sobre su evolución.

Desde Intrusos informaron que uno de los hermanos del exjugador transmitió tranquilidad sobre su estado. Según la información difundida posteriormente por La Nación, Osvaldo está consciente, se encuentra estable y ya puede comer por sus propios medios.

Sin embargo, continuará internado y bajo seguimiento de los especialistas. Otras versiones periodísticas señalaron que la derivación estuvo vinculada a la necesidad de contar con atención de alta complejidad, por lo que su evolución continúa siendo seguida de cerca.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial detallado del Hospital Bicentenario que permita precisar los próximos pasos de su tratamiento.

Qué aclaró la familia de Daniel Osvaldo

El entorno del exfutbolista también salió a desmentir algunas versiones que habían circulado después de conocerse su internación.

Según se informó en Intrusos, la familia aclaró que el actual problema de salud no estaría relacionado con adicciones y negó que durante la intervención le hubieran extirpado una parte del pulmón.

Los datos conocidos hasta ahora indican que Osvaldo presentó una infección pulmonar y acumulación de líquido, por lo que debió ser intervenido.

Además, los médicos le realizaron una biopsia para intentar establecer qué originó el cuadro y definir el tratamiento a seguir. Según La Nación, el procedimiento realizado permitió limpiar la infección y ahora resta determinar su causa.

Daniel Osvaldo permanece internado y esperan los resultados de los estudios

El exdelantero de Boca y la Selección italiana, de 40 años, continúa acompañado por su familia mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

La principal expectativa está puesta ahora en los estudios realizados para determinar el origen de la infección pulmonar. Mientras tanto, que se encuentre consciente, estable y pueda alimentarse por sus propios medios aparece como uno de los datos más alentadores conocidos desde que trascendió su internación.

Su cuadro, sin embargo, requiere seguimiento médico y hasta el momento no se informó cuándo podría recibir el alta.