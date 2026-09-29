“La constante de Balseiro”: el documental que recorre los 70 años del Instituto

“La constante de Balseiro” es el documental del Instituto Balseiro para celebrar los 70 años de la institución. El estreno será en el canal de You Tube este miércoles a las 22.

“Átomos… Imperceptibles ladrillos de materia y energía, con sus núcleos de protones y neutrones y sus nubes de electrones, a su vez están formados por partículas subatómicas: quarks, leptones, bosones… No los vemos, pero están en todos lados”, así arranca la coproducción del Instituto Balseiro y la Señal U de la Universidad Nacional de Cuyo. El material entrecruza las voces y miradas de estudiantes, docentes, personal de apoyo académico, egresados y hasta cuenta con el testimonio de un integrante de la primera promoción de egresados.

“Este trabajo, desde su inicio, tuvo como objetivo llegar a un público más amplio para contar qué es el Instituto Balseiro desde adentro y además como homenaje al legado de su primer director, José Antonio Balseiro”, contó Laura García Oviedo, responsable del Área de Comunicación Institucional y Prensa del Balseiro, a cargo del guión y la locución del documental. “En nuestra vida cotidiana -agregó-, la ciencia y la tecnología están presentes en todos lados. Detrás de cada dispositivo, hay física e ingeniería. En este documental, nos enfocamos en mostrar un lugar donde se forman profesionales en estos campos”.

Andrés Lobos, especialista en animación e integrante del equipo de Señal U a cargo de la posproducción, recalcó que la realización del documental «se planteó con un tratamiento clásico en cuanto al montaje, la musicalización y la utilización de archivo fotográfico, pero incorporando al mismo tiempo recursos audiovisuales actuales”.

Lobos destacó que se utilizó la superposición de líneas temporales pasadas y presentes. «Para eso, desde la postproducción se recurrió a la inteligencia artificial a fin de ‘dar vida’ a fotos históricas sobre escenas cotidianas del Instituto: las primeras cohortes de estudiantes, la vida en el campus, pabellones, laboratorios, aulas, y hasta al propio José Antonio Balseiro integrado en escenarios actuales”, describió.

Un rodaje invernal

El rodaje se realizó en sólo cuatro días en el campus del Instituto Balseiro, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo, y en el Centro Atómico Bariloche. Fue en el invierno del año pasado, coincidiendo con la llegada de los nuevos estudiantes y con los festejos por el 70 aniversario de la institución. Esa misma semana se realizaron entrevistas a 13 personas en distintas locaciones -un laboratorio de física experimental y un aula de física de partículas- a las que se sumaron escenas cotidianas del campus y registros de las actividades institucionales.

El guión periodístico, el guión técnico y la definición de contenidos estuvieron a cargo del equipo del Balseiro; mientras que Señal U-UNCUYO aportó el equipo técnico de producción audiovisual, con personal especializado en cámara, sonido y producción de televisión. En Mendoza también se realizó el montaje final, con musicalización y arte visual.

La física experimental, la física teórica, la ingeniería nuclear, la ingeniería mecánica y la ingeniería en telecomunicaciones se van presentando a medida que avanza el documental. Estos temas se entrelazan con las impresiones sobre cómo es la vida del estudiante, cuál es la naturaleza de ser docente en esta institución, qué temas se investigan en distintos grupos y laboratorios donde hay estudiantes y profesores del Balseiro, además de vivencias y anécdotas de cada persona entrevistada. También se habla de la historia del inicio del Instituto, que se remonta al fallido proyecto de fusión nuclear la Isla Huemul.

El documental podrá verse a partir de las 22 de este miércoles, de forma gratuita y simultánea, en el canal de YouTube del Instituto Balseiro (https://www.youtube.com/institutobalseiroIB) y en el canal de Señal U de la UNCUYO (https://www.youtube.com/@SenalUtv).